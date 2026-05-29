Mikel Arteta : « Nous sommes là pour prendre le titre au PSG »

À la veille de la finale de la Ligue des champions face au PSG, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match à la Puskás Aréna.

À moins de 24 heures de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, les deux clubs peaufinent leurs derniers préparatifs avant cette rencontre très attendue à la Puskás Aréna de Budapest (18h sur Canal+ et M6). Après les conférences de presse de Luis Enrique, Ousmane Dembélé et Marquinhos, c’était au tour des Gunners de se présenter devant les médias. En confiance après avoir remporté la Premier League – une première depuis 22 ans – la formation londonienne voudra surfer sur cette dynamique, comme l’a expliqué Mikel Arteta devant les journalistes, dans des propos rapportés par le site officiel d’Arsenal.

Le point sur les blessés

« Jurrien Timber est apte. Titulaire ? Oui, et Noni aussi. Le seul absent est Ben White. »

La préparation de cette rencontre face au PSG

« La préparation a été excellente, très concentrée et très positive. Nous sommes là parce que nous avons mérité notre place, vu notre jeu et nos performances dans cette compétition. Demain sur le terrain, nous devrons encore gagner le droit d’aller chercher le trophée. »

Les matchs face au PSG la saison passée

« Nous tirons assurément des enseignements de ces trois matchs, et il y a beaucoup à apprendre. Mais il est vrai que nous avons évolué différemment, et eux aussi. Leur situation est également différente. Nous avons retenu des leçons et identifié des points à améliorer, et je suis certain que nous y remédierons dès demain (…) En revoyant les matchs [de la demi-finale de la saison dernière], j’étais très satisfait de ce que j’ai vu et encore plus convaincu de notre impression initiale : nous étions si près du but et nous avons été si malchanceux à plusieurs reprises de ne pas accéder à la finale. La situation est différente aujourd’hui, les équipes ont évolué et demain, je suis certain que nous jouerons un match différent. »

Son regard sur Luis Enrique

« Il a toujours été une référence, que ce soit en tant que joueur ou en tant que joueur exceptionnel. Puis, lorsqu’il est devenu entraîneur, si l’on considère son parcours, de son départ d’Espagne à son expérience à l’étranger, puis son retour et ce qu’il a accompli, notamment avec le PSG, on reconnaît son empreinte partout. L’identité, la mentalité, le comportement des joueurs, leur style de jeu. Il a donc été une source d’inspiration et demain, nous nous affronterons sur le banc de touche. »

L’opportunité de remporter la première Ligue des champions du club

« Je pense que c’est l’occasion de marquer l’histoire, car c’est la deuxième fois de notre histoire que nous y parvenons et nous avons la possibilité, demain, d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de ce club. Pour cela, nous devons jouer demain avec une grande lucidité, beaucoup de courage et une soif de victoire inextinguible. Nous possédons ces trois atouts et je suis convaincu que nous serons tout près de la victoire. »

Le parcours de son équipe dans la compétition

« De façon très similaire. Je pense que le parcours qui nous a menés jusqu’ici est remarquable, pour l’équipe. Nous l’avons mérité par notre approche de la compétition à chaque match, et par les contributions et les performances de nos joueurs. Demain, c’est le dernier match pour aller chercher la victoire et la ramener à la maison. »

Le PSG est-il favori ?

ils défendent leur titre, ils étaient donc les derniers à avoir le droit de le soulever. Ils sont les champions en titre et nous sommes là pour leur prendre leur titre. »

Le PSG va-t-il adopter une tactique différente ?

« Je suis certain qu’ils utiliseront la même stratégie que par le passé. Mais oui, nous nous sommes préparés à tous les scénarios possibles et à leurs éventuelles tentatives. De plus, nous avons cherché à comprendre leurs objectifs et leurs motivations afin d’adapter notre jeu à nos besoins »

Arsenal va-t-il changer de dimension en remportant la Ligue des champions ?

« Bien sûr ! Nous avons beaucoup grandi, et si nous le faisons demain, cela nous poursuivra pour toujours. »

L’ambition de ses joueurs

« C’est l’occasion de s’imposer, d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de ce club et nous devons jouer demain avec lucidité, beaucoup de courage et une volonté de gagner sans faille. »

La pression est-elle retombée après avoir remporté la Premier League ?

« Non, nos ambitions sont plus grandes. Nous avons déjà gagné un titre et nous en voulons un deuxième. C’est le seul sujet de conversation. Ce titre doit nous servir de tremplin pour atteindre des sommets et viser encore plus haut. L’équipe en est capable, car nous l’avons prouvé ces deux ou trois dernières saisons dans cette compétition, et je veux que les joueurs aient la certitude que nous allons y arriver. »

Youtube : Canal Supporters Paris





