Arteta : « Je veux faire la parade avec les deux grands trophées »

À un peu plus d’une semaine de la finale de la Ligue des champions face au PSG, l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a rappelé son désir de remporter deux trophées majeurs cette saison.

J-8 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Tenant du titre, le club parisien aura à coeur de conserver sa couronne européenne et d’inscrire encore un peu plus son nom dans l’histoire du football. En face, Arsenal arrivera en confiance après avoir remporté la Premier League, un premier sacre depuis 22 ans pour les Gunners. De quoi donner le sourire au coach Mikel Arteta.

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« Ça va être un spectacle de 90 minutes »

Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur de 44 ans est revenu sur cette belle fin de saison de son équipe, dans des propos rapportés par Foot Mercato : « Nous avons eu 48 heures pour savourer le succès de notre titre de champion, mais demain (vendredi) et samedi, nous allons nous préparer très sérieusement, car nous devons élever nos habitudes et nos standards pour être dans les meilleures conditions possibles afin de disputer le match de dimanche (face à Crystal Palace). Nous aurons un petit moment pour soulever le trophée et partager ce moment avec les gens qui nous entourent, puis nous aurons six jours pour écrire une nouvelle page de l’histoire de ce club. Nous devons maintenant montrer que nous avons l’ambition, la qualité et la constance nécessaires pour y parvenir. Ce sera la prochaine étape », a-t-il déclaré avant de se pencher sur la finale face aux Rouge & Bleu. « Ça va être un spectacle de 90 minutes sur la plus grande scène contre un adversaire. Je veux faire la parade avec les deux grands trophées. »

Le technicien espagnol a aussi été interrogé sur les critiques entourant le style de jeu de son équipe : « Dans notre métier, il faut respecter toutes les opinions. La difficulté réside dans le fait de replacer ces opinions à leur juste place. Certaines peuvent s’avérer extrêmement utiles et vous aider à progresser, en vous permettant de voir les choses sous un autre angle ou en vous ouvrant les yeux sur des aspects que vous n’auriez peut-être pas remarqués autrement. Mais d’autres peuvent être préjudiciables, et je pense qu’il faut les tenir vraiment à l’écart. Sinon, elles peuvent vous affecter d’une manière qui se répercutera sur l’équipe, et vous ne pouvez pas laisser cela se produire. »

😌 Mikel Arteta prévient le PSG : “Je veux faire la parade avec 2 grands trophées” 🏆🏆#UCL #PSGARS pic.twitter.com/AhHVIdXMcs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 21, 2026