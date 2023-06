Mikel Arteta répond à l’intérêt du PSG

Le PSG tient son nouvel entraîneur en la personne de Luis Enrique. Mais de nombreux noms ont également émergé avant cette conclusion attendue. Mikel Arteta aurait, par exemple, fait partie des pistes explorées au cours des dernières semaines.

Le chantier du PSG durant l’intersaison parait des plus vastes et Luis Campos sait qu’il est attendu au tournant. L’un des objectifs principaux sera bientôt rempli avec la nomination à venir de Luis Enrique en tant que coach du PSG. Cela devrait, du reste, débloquer pas mal de leviers, notamment sur le mercato. Et avant que l’Espagnol ne soit choisi, la liste des potentiels successeurs de Christophe Galtier s’est révélée être longue comme le bras. pêle-mêle, on peut notamment citer Thiago Mota, Julian Nagelsmann, José Mourinho, Xabi Alonso ou encore Mikel Arteta.

🗣️ Mikel Arteta sur un intérêt du PSG : "Tout ce que je peux dire, c’est que je suis heureux à Arsenal. Je me sens aimé et apprécié par les propriétaires. J'ai beaucoup de choses à faire pour ce club" (via @FabrizioRomano) 📍🇪🇸 pic.twitter.com/bNjENOkbFj — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 25, 2023

Mikel Arteta ne compte pas quitter Arsenal

Concernant ce dernier, il se sent parfaitement bien du côté d’Arsenal et il n’envisage nullement de plier bagages. C’est, du moins, ce que Mikel Arteta a exposé au sein des colonnes de Marca lorsque la question de l’intérêt supposé du PSG, son ancien club en tant que joueur, a été abordée. « Je peux tout simplement dire que je suis heureux à Arsenal. Je me sens aimé et aussi apprécié par les propriétaires, a-t-il confié. J’ai encore beaucoup de choses à accomplir dans ce club. Je suis très heureux et vraiment, croyez-moi, incroyablement reconnaissant d’être le manager d’Arsenal. »