Mikel Arteta se montre confiant avant la finale de Ligue des champions contre le PSG

Le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions dans six jours. Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners, s’est penché sur cette finale et s’est montré confiant au moment d’évoquer cette rencontre.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), le PSG affrontera Arsenal en finale, qui a éliminé l’Atlético de Madrid (1-1, 1-0). Les deux équipes s’affrontent samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6) sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. Six jours avant cette rencontre, Mikel Arteta s’est confié au micro de Canal Plus dans le Canal Football Club. Et le coach des Gunners se montre confiant avant de défier les Rouge & Bleu.

« Nous les avons déjà battus »

« Passer de champion d’Angleterre à champion d’Europe, c’est notre objectif. Je pense que ces moments-là doivent nous donner de la confiance en vue de la finale de la Ligue des champions. Comment battre le PSG ? Nous les avons déjà battus et avec l’expérience de cette demi-finale l’année dernière, nous savons à quel point ça peut être serré. Ce sont des petits détails qui avaient fait la différence. On sait qu’il faudra peaufiner certains détails mais je suis persuadé que nous allons le faire. »