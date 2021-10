Mikkel Hansen dans l’équipe-type de la semaine

Si la Ligue 1 Ubereats a été marquée par un Classique entre deux équipes rivales, le PSG et l’OM ce dimanche, la Liqui Moly Starligue a, elle aussi, eu le droit à son Classique. En effet, premier avant ce match, le PSG Handball faisait face à Montpellier à l’extérieur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette partie a tenu toutes ses promesses puisque les Rouge et Bleu l’ont emporté – 33-34 – à la toute dernière seconde grâce à une sublime réalisation signée Mikkel Hansen. Un but, son 5e de la rencontre, et une prestation de haute volée qui permettent au génial danois d’être nommé dans l’équipe type de la semaine en tant que meilleur arrière gauche. Une récompense honorifique totalement méritée pour Mikky qui a permis au PSG d’engranger son 7e succès de rang en championnat, un véritable carton plein.

👀 Le 7⃣ de la semaine de la 7⃣ème journée de Liqui Moly StarLigue est connu 🙃



🚨 Découvrez quels joueurs ont été désignés par leurs pairs comme ayant été les meilleurs à leur poste !



✅ Une #DreamTeam comme toujours approuvée par @lequipe pic.twitter.com/NhvRqNNdVW — AJPH (@AJPHandball) October 25, 2021