Depuis des semaines on entend parler d’un intérêt du PSG pour Theo Hernandez (23 ans). Le club francilien, et notamment son directeur sportif, (l’ancien Rossoneri) Leonardo, auraient dans le collimateur le latéral gauche franco-espagnol sous contrat jusqu’en 2024 avec Milan (coté 50M€ par Transfermarkt).

Les Rossoneri seraient effrayés par l’intérêt du PSG pour l’arrière latéral, se dit-il en Italie. Car le club français serait en capacité de lui offrir un salaire bien supérieur (1,5M€/an actuellement). Paolo Maldini et Ricky Massara penseraient revaloriser son contrat. Et même le tripler ! Tout cela pour se protéger des convoitises de clubs comme Paris. C’est ce qu’explique La Gazzetta dello Sport. 4.5M€ par saison (primes incluses) et un contrat jusqu’en 2025, voilà les contours du potentiel engagement de Theo Hernandez à Milan.