Depuis plusieurs semaines, le PSG tente de recruter Milan Skriniar. Mais les discussions entre l’Inter et les Rouge & Bleu bloquent sur le montant de la transaction. Le PSG ne compte pas offrir plus de 60 millions d’euros alors que le club milanais en demande 70. Un dossier en stand-by qui pourrait définitivement tourner.

Skriniar aurait donné son feu vert pour une prolongation

Selon les informations du Corriere della Sera, Milan Skriniar aurait donné son feu vert à une prolongation de contrat de cinq ans avec l’Inter avec un salaire de 5 millions d’euros plus des bonus. Le quotidien sportif transalpin indique que cela ne veut pas dire qu’un départ cet été est exclu. Le Corriere explique aussi que le PSG a été prévenu que l’Inter attendait 80 millions d’euros pour son défenseur central. De son côté, le Corriere dello Sport explique que le PSG s’éloigne de plus en plus et que le maintien de l’international slovaque dans l’effectif des Nerazzurri devient de plus en plus probable. Skriniar et l’Inter auraient trouvé un accord pour une prolongation qui serait signé à l’issue du mercato estival. Skriniar serait d’ailleurs heureux de poursuivre l’aventure à l’Inter.

Skriniar serait heureux de rester à l’Inter

Tuttosport confirme que Milan Skriniar serait heureux de rester à l’Inter Milan. Le quotidien affirme aussi que l’international slovaque a dit oui pour une prolongation de contrat de cinq ans avec un salaire de presque six millions d’euros par an. Tuttosport qui conclut en expliquant que Skriniar ne se désole pas de la tournure qu’a pris ce dossier, avec le PSG qui ne compte pas surpayer pour un joueur en fin de contrat dans un an.