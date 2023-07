C’est désormais officiel, Milan Skriniar est un joueur du Paris Saint-Germain et devient la première recrue du mercato estival 2023. Lors de son arrivée, le Slovaque est revenu pour le site du club sur son nouveau challenge et ses espérances en tant que Rouge & Bleu.

Cela faisait un an que le Paris Saint-Germain pistait Milan Skriniar. L’été dernier, le club de la capitale avait tenté d’enrôler le Slovaque mais s’était vu refuser le transfert de 60 millions d’euros par l‘Inter Milan. Quoi qu’il en soit le joueur arrive libre de tout contrat cet été, et devient le premier joueur slovaque de l’histoire du club. Sur le site du PSG, on peut en apprendre un peu plus sur le passif du défenseur central, notamment le fait qu’il ai débuté sa carrière en tant… qu’attaquant. L’ancien milanais a ensuite descendu les lignes, en passant par le milieu de terrain, avant de devenir un défenseur central efficace, physique et fort dans les duels. A l’occasion de sa signature le joueur s’est livré pour son nouveau club, dans une interview pleine d’espoir et de fierté pour le natif de Ziar nad Hronom.

« Le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde, avec des joueurs de classe mondiale et des supporters incroyables. » Milan Skriniar pour PSG.fr

Evidement, Milan Skriniar est revenu sur la question de son arrivée dans la capitale, au moment d’être officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain : « Je me sens très heureux, je me sens parfaitement bien et je suis très heureux de faire partie aujourd’hui d’un tel club. Le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde, avec des joueurs de classe mondiale et des supporters incroyables« .

Aussi, le Slovaque revient sur sa longue blessure au dos, qui l’a éloigné des terrains pendant 3 mois : « Les quelques derniers mois n’ont pas été simples pour moi, j’ai été blessé, j’ai eu un problème au dos. Mais aujourd’hui tout va mieux, je me sens parfaitement bien. J’ai disputé deux rencontres avec mon équipe nationale de la Slovaquie, donc je suis prêt. Après m’être remis de ma blessure, je n’ai jamais arrêté l’entraînement, je suis donc à 100%, et peut-être même plus« .

A peine le contrat signé, Skriniar entre déjà dans l’histoire du PSG, car il devient le premier slovaque dans les anales des Rouge & Bleu, une fierté pour lui : « J’ai vu cela, c’est beau comme première pour moi, je n’ai pas encore joué que je suis déjà entré dans l’histoire du club. Plus sérieusement, je l’ai appris quand j’ai signé mon contrat, c’était une fierté pour moi, pour mon pays et pour ma famille. J’en suis très heureux, et ce n’est que le début ! »

La réponse à la question de son choix de rejoindre le club de la capitale est une évidence pour l’ancien Nerazzurri : « C’était un choix simple à faire pour moi. Quand un club comme le Paris Saint-Germain souhaite vous recruter, le choix est rapidement fait. Quand j’ai su que j’avais l’opportunité de venir ici, j’étais très heureux. J’ai vu beaucoup de matches du PSG, je crois que tout le monde autour de la planète regarde les matches du Paris Saint-Germain, tout le monde sait qu’il y a de grands joueurs ici. Je sais que c’est une des meilleures équipes du monde, le choix s’est fait en une seconde ! J’ai hâte de commencer à travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de rencontrer tout le monde au club ».

Enfin le joueur exprime son excitation à l’idée de jouer sous ses nouvelles couleurs, une forme de pression positive : « Oui bien sûr, il y a toujours de la pression quand on rejoint un club comme le Paris Saint-Germain. Je la ressens un peu, mais je sens que je suis prêt, prêt à faire partie de ce très grand club. Mais j’aime la pression, je suis défenseur donc nous savons ce que c’est, il faut toujours être prêt« .