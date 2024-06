Milan Skriniar ouvre la porte à un retour en Serie A

Arrivé au PSG libre de tout contrat l’été dernier, Milan Skriniar n’a pas réalisé sa meilleure saison. Il pourrait déjà quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival.

Milan Skriniar était une piste de longue date du PSG. Lors du mercato estival 2022, le club de la capitale avait proposé jusqu’à 80 millions d’euros à l’Inter Milan pour s’offrir les services du défenseur central. Le club italien s’était montré ferme et avait réussi à conserver l’international slovaque un an de plus en espérant réussir à le convaincre de prolonger son aventure milanaise. Mais Milan Skriniar a repoussé plusieurs propositions de prolongation pour finalement rejoindre le PSG, libre de tout contrat à l’été 2023.

« Est-ce que je jouerai à nouveau en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais »

Titulaire indiscutable en début de saison au PSG, il ne réalisait pourtant pas de grosses prestations. Lourd sur le terrain, il se faisait souvent dépasser en vitesse. Autre point négatif de son jeu, la tendance à ne pas aller presser haut le joueur adverse, le laissant se rapprocher de la surface et tenter sa chance. En début d’année 2024, lors du Trophée des champions contre Toulouse, il se blesse à la cheville. Il se fera opérer et manquera trois mois de compétition. De retour sur les terrains contre Marseille le 31 mars, il jouera peu en fin de saison et ne se montra guère rassurant lorsqu’il était sur le terrain. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il pourrait être vendu par le PSG en cas de bonne offre. Même s’il aimerait rester à Paris, l’international slovaque ne ferme pas la porte à un retour en Serie A. « Est-ce que je jouerai à nouveau en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais… Personne ne peut le dire« , explique le numéro 37 du PSG dans des propos relayés par Foot Mercato.