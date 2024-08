Milan Skriniar présent dans le groupe pour Lille ?

Demain soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique pourrait convoquer Milan Skriniar.

Avant la première trêve internationale de la saison 2024-2025, le PSG se déplace à Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Pour ce choc entre le premier et le deuxième du championnat, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Il pourrait aussi faire sans Matvey Safonov et Nuno Mendes, absents de l’entraînement de veille de match en raison d’un syndrome viral.

A voir aussi : Le PSG connaît son calendrier pour ses matches de Ligue des champions

Pour remplacer Nuno Mendes

Dans son communiqué médical, le PSG a expliqué que les deux joueurs étaient laissés au repos ce samedi sans préciser s’ils étaient forfaits pour le match contre Lille. Avec cette incertitude autour de la présence du latéral gauche portugais, Milan Skriniar, qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et qui était invité à se trouver un club lors de ce mercato estival, pourrait figurer dans le groupe du coach espagnol, indique L’Equipe. Une dernière avant un départ ? En effet, plusieurs mercatos sont encore ouverts, comme au Portugal, en Turquie ou bien encore en Arabie saoudite, même si son salaire serait un frein pour un départ.