Milan Skriniar présent pour la mi-tournée du PSG au Qatar ?

Même s’il est invité à quitter le PSG lors du mercato hivernal, Milan Skriniar devrait bien voyager avec le club de la capitale au Qatar ces prochains jours.

Le PSG va retrouver la compétition dimanche après-midi (17h30, DAZN) avec le Trophée des champions contre Monaco à Doha au Qatar. Les Parisiens vont retrouver le Campus PSG demain matin (10h30) avec le retour à l’entraînement avant de prendre la direction du pays du golfe pour le Visit Qatar Tour 2025, nom donné à la mini-tournée hivernale organisée en marge du Trophée des champions.

Un départ cet hiver toujours envisagé

S’il est annoncé dans le viseur de Galatasaray, Milan Skriniar devrait bien prendre part au voyage au Qatar avec ses coéquipiers du PSG, selon les informations du Parisien. Le quotidien francilien explique que, pour le moment, il n’y a aucun accord entre le club turc et le PSG, ni entre les dirigeants stambouilotes et Milan Skriniar pour une arrivée en Turquie cet hiver. Le Parisien conclut en expliquant que les joueurs du PSG s’entraîneront deux fois au Qatar avant de jouer le Trophée des champions contre Monaco dimanche soir et de tenter de conserver leur titre et de s’offrir leur premier trophée de la saison 2024-2025.