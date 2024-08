Milan Skriniar, seulement un plan B pour Al-Nassr ?

Alors qu’il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, Milan Skriniar était annoncé dans le viseur d’Al-Nassr. Mais le numéro 37 du PSG n’aurait jamais été la priorité du club saoudien.

Alors que le PSG avait tout tenté pour le recruter lors du mercato estival 2022, proposant même jusqu’à 70 millions d’euros à l’Inter Milan, Milan Skriniar avait rejoint le PSG un an après, libre de tout contrat. Mais sa première saison sous le maillot du PSG n’a pas été à la hauteur. L’international slovaque a été très souvent décevant sur le terrain, malgré un statut de titulaire quasiment indiscutable lors de la première partie de saison. Touché à la cheville contre Toulouse lors du Trophée des Champions (3 janvier), il avait été opéré et avait manqué trois mois de compétition. À son retour, il était plus sur le banc que sur le terrain. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il a été invité à se trouver un nouveau club cet été, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique.

A voir aussi : Mercato PSG – Fin de la piste Skriniar à Al-Nassr ?

Il n’y a jamais eu d’offre

Même si lui a expliqué vouloir rester au PSG, la perspective de ne pas jouer toute une saison l’a poussé à explorer d’autres pistes. Mais avec ses performances et son très gros salaire, peu de portes se sont ouvertes. Ces derniers jours, le nom d’Al-Nassr a été avancé. Le club saoudien aurait trouvé un accord avec le PSG, ne manquait plus qu’un oui du défenseur central (29 ans). Mais selon Fabrice Hawkins, Milan Skriniar n’a jamais été la priorité de l’équipe de Cristiano Ronaldo. Il était en effet le plan B, derrière Mohamed Simakan. Il n’y a jamais eu d’offre pour Milan Skriniar, assure le journaliste de RMC Sport. L’ancien strasbourgeois devrait se rendre ce vendredi en Arabie saoudite pour signer un contrat de cinq ans après qu’Al-Nassr et Leipzig aient trouvé un accord pour un transfert de 45 millions d’euros. En ce qui concerne Milan Skriniar, cela s’annonce compliqué de lui trouver une porte de sortie avant la fin du mercato ce soir. S’il doit rester à Paris, les six prochains mois vont paraître très longs pour le défenseur.