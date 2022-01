Moatti défend le bilan de Neymar au PSG

De retour à Paris, Neymar devrait retrouver le groupe dans les prochains jours pour espérer participer à la réception du Real Madrid le 15 février prochain. D’ici là, nous avons pu retrouver le Brésilien sur nos écrans depuis le 25 janvier à l’occasion de la sortie du documentaire Netflix « Neymar, le chaos parfait« . L’occasion de replonger dans ses rêves d’enfance, son ascension à Santos jusqu’à son transfert record du FC Barcelone au Paris Saint-Germain.

Interrogé sur le bilan sportif du joueur au Paris Saint-Germain, de nombreux chroniqueurs de l’émission L’Équipe du Soir estime que celui-ci est un « échec retentissant ». Ce n’est pas le cas du journaliste Etienne Moatti, qui défend le passage du numéro 10 Rouge & Bleu même s’il regrette ses trop nombreuses absences.

« On oublie quand même des belles séquences de Neymar au PSG ! On occulte des périodes exceptionnelles de Neymar, qui sont certes trop rares pour en faire une réussite, mais on se rappelle que le joueur a amené le PSG en finale de la Ligue des Champions. Il a été à de nombreuses reprises à un niveau exceptionnel, mais pas suffisamment pour en faire une réussite. Mais de là à faire une caricature de lui comme si c’était un joueur en chaise roulante et qui ne peut pas mettre un pied devant l’autre… Il ne faut pas exagérer ! »