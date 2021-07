Moatti : “Donnarumma et Navas ont les mêmes qualités et petits défauts”

Cette saison, le PSG devrait compter dans ses rangs deux gardiens de haut niveau. Si Keylor Navas (34 ans, sous contrat jusqu’en 2024) est sans conteste l’un des meilleurs joueurs parisiens lors des deux dernières saisons, les Rouge et Bleu ont décidé de saisir l’opportunité Gianluigi Donnarumma (22 ans), qui était libre de tout contrat depuis le 30 juin. Ainsi, le récent vainqueur de l’Euro avec l’Italie doit parapher son contrat jusqu’en 2026 avec le PSG ce mercredi. Le meilleur joueur du championnat d’Europe devrait à priori se disputer la place de numéro 1 avec Keylor Navas. Interrogé sur le plateau de l’Equipe du Soir, Etienne Moatti a donné son ressenti sur cette concurrence au poste de gardien de but.

“Ils n’ont pas le même gabarit mais ils ont à peu près le même profil. Ils ont les mêmes qualités et petits défauts. Ils sont tous les deux très forts sur leur ligne avec des arrêts et réflexes incroyables. Ils vont très vite au sol avec une bonne concentration. Ils ont les mêmes défauts, mais je trouve que Donnarumma en a plus dans le jeu au pied. Même sur cet Euro où il est remarquable, je trouve que dans le jeu au pied il est parfois inquiétant et dans les relances il est assez imprécis. Mais surtout, je trouve que Navas s’est installé dans la durée comme un gardien de classe mondiale. Donnarumma, c’est très bien mais il va falloir qu’il prouve sur le temps. Quasiment tout le monde l’a dit, Navas était l’un voire le meilleur gardien du monde. Pourquoi vous embêtez à mettre le feu dans votre vestiaire et dans le club en allant recruter un autre joueur de ce niveau-là. En étant meilleur joueur de l’Euro, Donnarumma ne vient pas à Paris pour être la doublure de Navas”, a commenté Etienne Moatti sur le plateau de l’EDS. “Ce n’est pas un problème d’ingratitude (vis-à-vis de Navas, ndlr), car on n’attend pas de la gratitude dans le football, c’est un business et puis c’est tout. Mais surtout, quelle est la logique ? Vous avez quelqu’un qui est identifié comme le meilleur gardien du monde, vous le prolongez jusqu’en 2024 et vous allez chercher un concurrent alors que ça n’a aucun sens sportivement. Ce n’est pas compréhensible.”