Moatti : “Pogba veut partir et aller au PSG”

Comme nous vous l’avons rapporté, le PSG et l’entourage de Paul Pogba ont défini les contours d’un accord. Le club et l’international français souhaitent s’unir dans un projet commun. “Le PSG doit-il tout faire pour recruter Paul Pogba ?”, c’était une des questions posées dans L’Equipe du Soir. Pour le journaliste Etienne Moatti, c’est un oui. Voici ses propos.

“Pogba, il a fait un Euro exceptionnel. Et il y a une opportunité aussi exceptionnelle de faire Pogba cet été. Manchester United est prêt à le lâcher. Il n’est plus le symbole de leur projet. Pogba veut partir et aller au PSG. Il y a une vraie opportunité de marché. L’indemnité de transfert ne sera pas si élevée que ça. C’est économiquement réalisable. Ce n’était pas le cas il y a une saison. C’est un joueur de classe mondiale qui fait des choses que d’autres au milieu de terrain du PSG ne font pas. Si vous préférez avoir Danilo Pereira c’est votre problème, je préfère avoir Paul Pogba”, a déclaré Etienne Moatti. “Lors de ce mercato, le PSG est prêt à faire quelques petites folies. Le fair-play financier, ils sont en train de le mettre un peu de côté. Ils montent une énorme équipe. Et un milieu de terrain à trois Verratti-Wijnaldum-Pogba, ça aurait sacrément de la gueule.“