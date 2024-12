Mohamed Salah finalement vers une prolongation à Liverpool ?

Alors qu’il était annoncé en discussions avec le PSG pour une possible arrivée l’été prochain, Mohamed Salah pourrait finalement prolonger avec Liverpool.

Ces derniers jours, le nom de Mohamed Salah est revenu dans l’actualité du PSG. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Liverpool, l’international égyptien serait en discussions avec le club de la capitale pour une arrivée libre de tout contrat à l’été 2025. Actuellement en feu avec les Reds (21 matches, 15 buts et 12 passes décisives), il avait récemment expliqué être plus proche d’un départ que de prolonger son contrat avec Liverpool, lui qui n’avait pas reçu de proposition de prolongation de contrat de la part de l’actuel leader de la Premier League.

Un nouveau contrat de deux ans

Mais ces dernières heures, la presse anglaise faisait écho d’une décision prise par Mohamed Salah. Malgré l’intérêt du PSG ou de clubs d‘Arabie saoudite, l’international égyptien serait sur le point de prolonger son contrat avec les Reds de deux ans, soit jusqu’en juin 2027, même si l’attaquant aurait aimé signer un bail de trois ans. En effet, les deux parties auraient trouvé un accord et ne manquerait donc plus que la signature pour que Mohamed Salah poursuive son aventure à Liverpool, club qu’il a rejoint en 2017 pour 50 millions d’euros. Ce dossier réglé, sauf retournement de situation dans les prochains jours, conclut la presse britannique. Encore une fois, le PSG a été utilisé pour qu’un joueur obtienne un nouveau contrat et possiblement une augmentation de salaire.