Moïse Kean : « Au PSG, je me suis senti chez moi »

Moïse Kean n’a passé qu’une seule saison au PSG, lors de l’exercice 2020-2021. Un court passage qui l’a tout de même marqué, dans un vestiaire qui l’a tout de suite intégré.

Prêté par Everton au PSG lors de la saison 2020-2021, Moïse Kean a réussi une bonne saison sous le maillot du PSG (41 matches, 17 buts, une passe décisive). Malgré de bonnes statistiques, le PSG n’a pas conservé l’international italien, qui a de nouveau été prêté par le club anglais, cette fois-ci à la Juventus Turin. Il sera définitivement acheté par son club formateur lors du dernier mercato estival. Même s’il n’a passé qu’un an au sein des Rouge & Bleu, l’attaquant (23 ans) garde un très bon souvenir de son passage à Paris, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à DAZN.

A voir aussi : PSG : Casemiro, Sancho, Mbappé … le point avant l’ouverture du mercato d’hiver

« Je pensais qu’ils ne compteraient pas sur moi »

« Mes proches vivent là-bas, je me suis donc senti chez moi. Merci aussi à mes coéquipiers, comme Neymar, Mbappé. Je pensais qu’ils ne compteraient pas sur moi, j’étais arrivé le dernier jour du mercato. Ils m’ont expliqué comment jouer avec eux. Il y a aussi Di Maria. Même en dehors du terrain, j’avais une très bonne relation avec eux. J’allais dîner avec eux et cela m’a fait du bien. » Après ce prêt, le PSG n’a pas réussi à s’entendre avec Everton et l’international italien est retourné à la Juventus Turin, son club formateur, sous la forme d’un prêt payant de 7 millions d’euros avec une obligation d’achat en cas d’atteinte de certains critères sportifs pour une valeur de 28 millions d’euros. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec la Juventus, il a joué 12 matches cette saison, mais n’a pas encore marqué.