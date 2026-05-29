PSG joie

Moïse Kouamé et Diane Parry ne veulent pas jouer en même temps que la finale de la Ligue des champions

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 mai 2026

Demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Supporters du club, Moïse Kouamé et Diane Parry, espèrent que leurs matches à Roland-Garros ne seront pas programmés en même temps que la finale.

La finale de la Ligue des champions est dans toutes les têtes des supporters du PSG. L’impatience continue à grandir à la veille de cet affrontement contre Arsenal. Cette finale sera également suivie par des sportifs de haut niveau, comme les tennismen. Certains d’entre eux seront en lice pour le troisième tour de Roland-Garros. Ce sera le cas du nouveau prodige du tennis français, Moïse Kouamé, qui enflamme les courts pour son premier Roland-Garros, lui qui est devenu l’un des plus jeunes tennismans de l’histoire à se qualifier pour un troisième tour en Grand Chelem (17 ans et deux mois). Lors du troisième tour, il affrontera Alejandro Tabilo. Ce match doit se dérouler demain, jour de la finale de la Ligue des champions. Et le jeune Français a une envie pour cette rencontre : « Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête. Je veux vraiment voir la finale, c’est un gros match pour moi en tant que fan du PSG, lance Moïse Kouamé dans une interview accordée à TNT Sports. D’un autre côté, je suis très confiant, donc si je joue en même temps, je sais que l’équipe fera le travail. Ce ne sera pas un problème. »

Diane Parry avec un maillot du PSG en conférence de presse

Une autre joueuse encore engagée dans le tournoi espère également pouvoir suivre le match et ne pas jouer en même temps, Diane Parry. « Ça ne serait pas terrible. J’habite à Paris, j’ai trois grands frères, j’ai baigné dans le PSG et je suis à fond avec eux. C’est un très gros rendez-vous, j’espère jouer plus tôt et être à 100 % devant le match ensuite. J’espère qu’Amélie ne va pas me mettre trop tard », lance la joueuse qui s’est présentée avec un maillot du PSG en conférence de presse après sa victoire contre Ann Li (6-3, 6-4) au second tour hier. 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 mai 2026

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