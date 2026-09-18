Monaco, Lens… Qui est le principal rival du PSG en Ligue 1 ?

Le PSG a remporté les cinq derniers titres de Ligue 1. Il souhaite de nouveau s’imposer cette saison afin de se rapprocher du record de titres consécutifs détenu par Lyon (sept entre 2002 et 2008). Cette saison, plusieurs clubs veulent mettre fin à l’hégémonie du PSG.

Le PSG a réalisé un mauvais début de saison en Ligue 1 avec deux nuls, une défaite et une victoire. Il pointe à la huitième place à cinq points de la tête du championnat. Lors de cet exercice 2026-2027, le club de la capitale a vu la montée en puissance de plusieurs concurrents alors que son plus fidèle adversaire, Marseille, est déclassé en ce début de saison, assure Le Parisien. Si les Classicos sont attendus par les supporters des deux clubs, le gouffre abyssal entre les deux clubs banalise ces dernières années le Classico, estime le quotidien francilien. Si le premier rival du PSG pour les supporters reste Marseille, du côté des dirigeants parisiens, c’est Lens selon Le Parisien.

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Plusieurs rivaux se positionnent

En effet, les dirigeants du PSG et du club nordiste sont en conflit sur plusieurs sujets. Le dernier en date, la tenue du Trophée des champions sur la pelouse du stade Bollaert. C’est peu dire que les deux présidents, Nasser al-Khelaïfi d’un côté et Joseph Oughourlian de l’autre, ne s’apprécient pas, lance Le Parisien. Sur le terrain, Rennes (3e) a pris un point contre Paris et Monaco (2e), trois en s’imposant au Parc le 4 septembre. Sur les cinq dernières saisons, derrière les 407 points cumulés en Ligue 1 par le PSG, c’est… Lens qui arrive en deuxième avec 319 points, devant l’OM (318), Monaco (316) et Lille (302). Sur tous les plans, l’OM n’est plus le premier opposant au PSG, conclut Le Parisien.





