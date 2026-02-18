Monaco / PSG – Des doutes sur l’état physique de Kvaratskhelia ?

Si Ousmane Dembélé est sorti sur blessure face à l’AS Monaco, le staff médical du PSG devra également surveiller l’état physique de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG est revenu de son déplacement en Principauté avec une option pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En barrage aller de la compétition, les Rouge & Bleu ont renversé l’AS Monaco à Louis-II (2-3) grâce à un Désiré Doué très performant. Désormais, les champions d’Europe devront terminer le travail au Parc des Princes le 25 février prochain. Mais Luis Enrique pourra-t-il compter sur toutes ses forces vives pour cette confrontation retour ?

Kvaratskhelia remplacé à la 70e minute

Alors qu’Ousmane Dembélé est sorti précocement en première période après une gêne à un mollet, l’état physique d’un autre offensif est à surveiller de près. Avant d’être remplacé à la 70e minute de jeu, Khvicha Kvaratskhelia a vu le staff parisien lui demandait à plusieurs reprises si ça allait bien, rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot. L’état de forme de l’international géorgien sera à surveiller à une semaine du match retour à Paris.