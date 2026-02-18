Kvaratskhelia Dembélé
Image : psg.fr

Monaco / PSG – Des doutes sur l’état physique de Kvaratskhelia ?

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 février 2026

Si Ousmane Dembélé est sorti sur blessure face à l’AS Monaco, le staff médical du PSG devra également surveiller l’état physique de Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG est revenu de son déplacement en Principauté avec une option pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En barrage aller de la compétition, les Rouge & Bleu ont renversé l’AS Monaco à Louis-II (2-3) grâce à un Désiré Doué très performant. Désormais, les champions d’Europe devront terminer le travail au Parc des Princes le 25 février prochain. Mais Luis Enrique pourra-t-il compter sur toutes ses forces vives pour cette confrontation retour ?

Monaco / PSG – Luis Enrique prend la défense de Désiré Doué

Kvaratskhelia remplacé à la 70e minute

Alors qu’Ousmane Dembélé est sorti précocement en première période après une gêne à un mollet, l’état physique d’un autre offensif est à surveiller de près. Avant d’être remplacé à la 70e minute de jeu, Khvicha Kvaratskhelia a vu le staff parisien lui demandait à plusieurs reprises si ça allait bien, rapporte le journaliste de RMC Sport, Arthur Perrot. L’état de forme de l’international géorgien sera à surveiller à une semaine du match retour à Paris.

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 février 2026

Articles similaires

Doué

Monaco / PSG – Marquinhos salue la performance de Désiré Doué

18 février 2026
Doué Hakimi

Monaco / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

18 février 2026
PSG joie

Info à la Une – Grâce à Doué, le PSG renverse l’AS Monaco et prend une option sur la qualification

18 février 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

18 février 2026
Bouton retour en haut de la page