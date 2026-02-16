Monaco / PSG – João Neves revient sur les propos forts de Dembélé

Ce mardi soir, le PSG affronte l’AS Monaco – au Stade Louis II – dans le cadre du barrage aller de Ligue des champions. À la veille de ce match, João Neves s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

Pour continuer son parcours en Ligue des champions et défendre son titre, le PSG doit passer par les barrage de la compétition. Et comme la saison passée, le club de la capitale affrontera un club français à ce stade de la compétition : l’AS Monaco. À la veille de ce match, le milieu parisien, João Neves, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match et a répondu aux questions des médias en français.

Comment se sent le groupe (PSG TV)

« Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire et dans le groupe. On est motivé et on a hâte pour demain car c’est un match de Champions League et tout le monde veut le jouer. »

Une double confrontation face à une équipe française, est-ce que cela change quelque chose ? (PSG TV)

« Je ne pense pas que ça va changer. Comme je l’ai déjà dit, c’est bon et mauvais car on se connaît. On va essayer de faire un bon match, avec notre manière de jouer pour être proche de la victoire. »

Les nombreux supporters présents (PSG TV)

« C’est important d’avoir nos supporters. Avec eux, ce sera un peu plus facile et on aura plus de joie pour jouer. »

Le discours de Dembélé après la défaite face à Rennes peut-il donner de la motivation pour la suite de la saison ?

« (en portugais) L’ambiance est bonne dans le vestiaire ! On est prêts pour le match de demain. Et comme je l’ai déjà dit, je pense qu’il voulait insister sur ce qu’on a montré précédemment : notre jeu collectif. Je crois que c’est l’un des grands atouts du PSG, et on montre à chaque match notre style de jeu. Je pense que c’est ça : il voulait mettre l’accent là-dessus. Tout va bien, tout le monde est prêt pour demain et on est de bonne humeur. »

Ce qui s’est passé dans le vestiaire après la défaite face à Rennes

« Normalement , les équipes n’aiment pas perdre mais dans le football c’est comme ça. Une équipe essaye de chercher une autre victoire. On a hâte pour les prochains matchs. On n’a pas mal joué mais parfois on perd. On va jouer de la même manière, avec et sans ballon, comme le PSG joue. On va entrer avec cet état d’esprit pour chercher la victoire. »

Le rôle de capitaine de Marquinhos

« On a beaucoup de leaders dans le vestiaire, Marquinhos est le plus grand. C’est une personne, un capitaine et un joueur de football incroyable. Il donne de la confiance pour jouer. Il ne laisse jamais l’équipe se relâcher. C’est un bon leader, c’est une personne qui est toujours là pour nous et pour le PSG. Quand il joue ou pas, c’est toujours la même personne. »

Un exemple de l’aide de Marquinhos pour s’adapter au club

« Il m’a aidé pour faire partie de l’équipe, comme si j’étais là depuis plusieurs années. Il parle avec les joueurs qui arrivent, c’est un bel exemple. Il est toujours la même personne avec les gens qu’il connaît et ceux qu’il ne connaît pas. »

Est-ce facile de jouer libérer en barrages quand on est champion d’Europe

« On n’a pas de pression, c’est un match comme un autre. On va essayer de jouer notre jeu. C’est une équipe qu’on joue en France. On va essayer de jouer notre match avec et sans ballon. C’est comme ça qu’on jouera demain. »

Le manque d’efficacité au PSG

« C’est vrai, ça s’entraîne. On s’est entraîné toute la semaine. Je pense que même quand on n’a pas d’efficacité, on joue très bien et quand on joue très bien, on est plus proche de gagner. »

Comment se sent-il physiquement

« Je me sens à 100% de mes capacités. je suis prêt pour demain. Si je ne joue pas ça dépend du coach, mais je suis à 100%. »

Des prochaines échéances importantes pour la suite de la saison

« Oui, le coach nous l’a dit. Demain, ça va être un beau match, Monaco joue bien. Mais ça dépend de comment on jouera demain. »

Sa douleur à l’épaule face à Rennes

« Je suis à 100%, je suis prêt pour jouer. »