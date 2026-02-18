Monaco / PSG – La célébration de Désiré Doué mal comprise

Auteur d’un doublé face à l’AS Monaco (2-3), Désiré Doué est au centre des attentions après ses célébrations. Mais l’international français ne visait aucun de ses coéquipiers.

Après le discours tenu par Ousmane Dembélé en marge de la défaite face au Stade Rennais (3-1) vendredi dernier, Désiré Doué a rapidement été considéré comme la cible des propos de son coéquipier. Et mardi, le Golden Boy 2025 a répondu aux récentes critiques à son sujet en étant impliqué sur les trois buts de son équipe dans le barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco (2-3).

Une réponse aux critiques sur le groupe parisien

Des critiques qui ont piqué l’international français. Après le match, l’attaquant de 20 ans n’a pas souhaité entrer dans la polémique : « J’essaye de jouer comme d’habitude. Ce soir, ça a porté ses fruits. J’ai marqué et pu aider l’équipe, c’est mon boulot », a-t-il déclaré au micro de Canal Plus. Pourtant, sa célébration aurait pu être perçue comme une réponse à son compatriote. Mais comme le rapporte RMC Sport, « les deux joueurs ne sont pas en froid. Ils partagent le même agent et le Ballon d’or 2025 avait pris Désiré Doué sous son aile à son arrivée, comme il l’a fait avec Bradley Barcola. S’ils doivent se dire quelque chose, cela se fera dans l’intimité du vestiaire, et pas dans les médias. » Mais les célébrations de Désiré Doué, ainsi que celle d’Achraf Hakimi, étaient davantage une réponse à ceux qui critiquent le groupe. « Les joueurs du PSG ont eu l’impression que certains observateurs essayaient de les monter les uns contre les autres alors que les déclarations d’Ousmane Dembélé ne visaient aucun joueur en particulier », précise le média sportif.