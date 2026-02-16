Monaco / PSG – Le groupe parisien avec João Neves

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG se déplace en Principauté pour défier l’AS Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Et Luis Enrique devra toujours composer sans Fabian Ruiz.

Le PSG doit rapidement se remobiliser après un week-end difficile. Quelques jours après sa défaite sur la pelouse du Stade Rennais (3-1) en Ligue 1, le club parisien retrouvera la Ligue des champions ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot). En barrage aller de la compétition, les Rouge & Bleu affrontent l’AS Monaco au Stade Louis II. Et pour ce match, Luis Enrique doit une nouvelle fois composer sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou.

À lire aussi : Le programme de la semaine du PSG

La première convocation de Dro Fernandez en Ligue des champions

En revanche, il peut compter sur João Neves, touché à l’épaule face aux Rennais vendredi dernier. Pour le reste, le technicien espagnol peut toujours s’appuyer sur ses joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé ou encore Vitinha. Ajouté à la liste UEFA, la recrue Dro Fernandez est également convoquée pour cette rencontre. Voici le groupe des 21 Parisiens retenus pour ce déplacement en Principauté.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : Vitinha, Lee, Zaïre-Emery, J.Neves, Dro Fernandez

: Vitinha, Lee, Zaïre-Emery, J.Neves, Dro Fernandez Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye