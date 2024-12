Monaco / PSG : Le groupe parisien toujours sans Kolo Muani

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte l’AS Monaco au Stade Louis II. Et Luis Enrique a une nouvelle fois envoyé un message clair à Randal Kolo Muani.

Après sa victoire face à l’Olympique Lyonnais (3-1), le PSG fera face à un nouveau gros calibre du championnat. À l’occasion du match avancé de la 16e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu défient l’AS Monaco au Stade Louis II. En cas de succès, le club parisien peut frapper un grand coup en prenant dix points d’avance en tête du championnat. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Nuno Mendes et Kimpembe absents, Skriniar de retour

Et comme face à l’OL, Randal Kolo Muani n’a pas été convoqué. Un nouveau message fort envoyé à l’international français qui voit son avenir s’assombrir de plus en plus dans la capitale française. Touché à la cuisse dimanche, Nuno Mendes est également absent. Ce qui permet à Milan Skriniar de revenir dans le groupe, après avoir été écarté face aux Gones. En revanche, toujours pas de Presnel Kimpembe. Voici ci-dessous le groupe du PSG pour affronter l’AS Monaco.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Safonov, Tenas

: Donnarumma, Safonov, Tenas Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho

: Hakimi, Marquinhos, L.Hernandez, Beraldo, Skriniar, Zague, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Ramos, Dembélé, Asensio, Doué, Barcola