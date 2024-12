Monaco / PSG – les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir, le PSG a une très belle occasion de prendre une avance confortable en tête de la Ligue 1. Mais pour cela, il faudra venir à bout de l’AS Monaco.

Le PSG entame ses dernières échéances de l’année 2024. Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), en match avancé de la 16e journée de Ligue 1, le club parisien affronte l’AS Monaco au Stade Louis II avec pour ambition de frapper un grand coup en championnat. En cas de succès, les Rouge & Bleu compteront 10 points d’avance sur leurs poursuivants au classement. Mais pour cela, il faudra venir à bout d’une équipe monégasque souvent difficile à manoeuvrer ces dernières saisons mais qui n’est pas au mieux de sa forme depuis quelques matches (5 défaites lors des 10 dernières rencontres). Et pour cette affiche, Luis Enrique pourrait réserver quelques surprises, comme face à l’Olympique Lyonnais (3-1).

À lire aussi : Ligue 1 – Les Parisiens en nombre pour ASM / PSG au Stade Louis II

Une deuxième titularisation de suite pour Doué ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait enchaîner une nouvelle titularisation. En défense, Lucas Hernandez pourrait retrouver une place de titulaire pour la première depuis son retour de blessure en raison du probable forfait Nuno Mendes, touché à la cuisse droite. Pour le reste, Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho devraient tenir leur rang. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves devrait enchaîner après leur belle performance face à l’OL. Enfin pour l’attaque, L’Equipe voit un trident offensif composé de Lee Kang-In, sur l’aile droite, Ousmane Dembélé en numéro 9, et Bradley Barcola sur l’aile gauche.

De son côté, Le Parisien voit un onze de départ différent dans chaque secteur de jeu. Après avoir enchaîné ces dernières semaines, Achraf Hakimi pourrait voir Warren Zaïre-Emery dépanner au poste de latéral droit. Le repositionnement du Titi permettrait ainsi à Désiré Doué d’enchaîner une deuxième titularisation de suite, mais cette fois-ci dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et João Neves. En attaque, Bradley Barcola pourrait retrouver une place de titulaire avec Gonçalo Ramos en pointe et Ousmane Dembélé en ailier droit.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Lee, Dembélé, Barcola

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Lee, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Doué – Dembélé, Ramos, Barcola

(Le Parisien) : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Doué – Dembélé, Ramos, Barcola Le XI probable de Monaco : Köhn – Vanderson, Singo, Kehrer (c), Caio Henrique – L.Camara, Golovine – Akliouche, Minamino (ou Magassa), Ben Seghir – Embolo

Les compositions probables de Monaco / PSG (L’Equipe)