Monaco / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi après-midi, le PSG s’est incliné contre Monaco dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Les Parisiens n’ont pas réussi à imposer leur jeu face à des Monégasques pressants.

Trois jours après sa victoire contre Tottenham en Ligue des champions (5-3), le PSG retrouvait les terrains avec le choc de la quatorzième journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’apporter que quelques retouches dans son onze de départ. Malgré son match difficile contre les Spurs, Lucas Chevalier garde la confiance de Luis Enrique. Et ce samedi après-midi, le gardien a brillé dans les buts du PSG avec plusieurs parades importantes et des sorties aériennes maîtrisées. Il ne pouvait rien faire sur le but, lui qui était masqué par Marquinhos et Willian Pacho. Il aurait pu ne pas jouer beaucoup ce match, lui qui a reçu une grosse semelle sur la cheville de Camara. Le Monégasque aurait mérité l’expulsion mais n’a eu qu’un jaune. Solides ces dernières semaines, Marquinhos et Willian Pacho ont été en difficulté ce soir, notamment sur l’action du but où ils ne montent pas assez vite sur Minamino. Les deux défenseurs centraux ont aussi été bousculés par Balogun.

A lire aussi : Chevalier : « On a manqué d’impact, d’agressivité »

Vitinha a surnagé

De retour à un haut niveau ces dernières semaines, Warren Zaïre-Emery a été dans le dur ce samedi. Le titi du PSG a eu du mal à contenir son adversaire direct alors que Monaco ciblait la zone libre derrière son dos pour se montrer dangereux. La fatigue semble avoir rattrapé le numéro 33 du PSG. L’attaque n’a pas réussi à se montrer dangereuse, se cassant les dents sur la bonne défense monégasque. Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu et Kang-in Lee n’ont pas réussi à faire des différences, et ne se sont pas montrés dangereux, péchant dans le dernier geste. Il y a quand même des satisfactions dans cette rencontre malgré la défaite. Vitinha a tenté de trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Mais il a eu moins de temps pour organiser le jeu, les Monégasques pressant efficacement. Aligné dans le couloir gauche, Lucas Hernandez a été le meilleur défenseur de la journée. Il a réussi à stopper plusieurs actions et n’a pas été mis trop en difficulté par ses adversaires.