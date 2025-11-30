Monaco / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue 1. Si l’arbitrage est au centre des débats après cette rencontre, les Parisiens sont passés à côté de leur rencontre.

Sans idées, le PSG a chuté sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0) ce samedi, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Si l’OM n’a pas profité de ce faux-pas (2-2 face à Toulouse), la place de leader des champions de France reste toujours sous la menace du RC Lens, qui affronte Angers cet après-midi. À Louis II, les joueurs de Luis Enrique sont complètement passés à côté de leur match.

À lire aussi : Monaco / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Vitinha a surnagé, Pacho et J.Neves en difficulté

Auteur d’un triplé mercredi face à Tottenham, Vitinha a surnagé dans cette rencontre côté parisiens et récolte la note de 6/10 dans L’Equipe : « Le Portugais ne s’est pas ménagé et, à coups de va-et-vient, s’est évertué à absorber la pression adverse. Une frappe de loin repoussée par Hradecky (26e), une autre captée par le gardien monégasque (90e+3). Un centre déposé sur la tête de Mayulu, qui ne cadre pas (55e). Il ne peut pas faire de miracle à chaque fois… » En revanche, Willian Pacho a montré des difficultés et reçoit la note de 3/10 dans le quotidien sportif : « Le jeu dos au but de Balogun lui a fait du mal. C’est d’ailleurs l’un des points faibles de l’Équatorien face aux attaquants physiques. En retard sur le but de Minamino, il a vu le ballon lui passer entre les jambes (68e). Onze ballons perdus : bien trop à son poste. » Même notation pour Khvicha Kvaratskhelia (3/10) : « Une rencontre en dedans lui aussi. Les trop rares fois où il s’est un peu arraché, il a peiné à faire des différences et s’est montré imprécis. Quand il a tenté sa chance, il a trouvé Hradecky sur sa route (35e, 54e) ou s’est fait reprendre (76e). »

Alors qu’il aurait pu rapidement quitter ses partenaires après le tacle de Lamine Camara sur sa cheville, Lucas Chevalier est resté sur le terrain et a tenu son rang. Le portier parisien reçoit la note de 5.5/10 dans Le Parisien. « On se demande encore comment le portier français a réussi à tenir sa place après avoir été victime d’un tacle violent de Camara (12e) qui méritait un carton rouge. Malgré une cheville droite fortement touchée, il réalise un arrêt de haut niveau pour stopper la reprise de volée de Minamino (28e). Sauvé par son poteau (33e), il est impuissant sur le but du Japonais. » En grande forme ces dernières semaines, João Neves n’a pas pesé dans l’entrejeu. « La copie rendue par le numéro 87 a été franchement assez neutre. Peu de différences effectuées avec le ballon à noter, même s’il a été force de propositions avec ses appels. Il n’a pas été beaucoup plus performant à la récupération », analyse le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 4/10. Même constat pour Fabian Ruiz (3.5/10). « On a revu par séquences la version du milieu insipide et sans grandes idées. L’Espagnol a connu beaucoup de déchet sur le plan technique et s’est rendu coupable de plusieurs pertes de balles inhabituelles (28e, 39e) dans des zones dangereuses. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 4, Marquinhos 4, Pacho 3, L.Hernandez 4 – J.Neves 3, Vitinha 6, F.Ruiz 5 – Lee 4, Mayulu 3, Kvaratskhelia 3 / Luis Enrique 3

(L’Equipe) : Chevalier 5 – Zaïre-Emery 4, Marquinhos 4, Pacho 3, L.Hernandez 4 – J.Neves 3, Vitinha 6, F.Ruiz 5 – Lee 4, Mayulu 3, Kvaratskhelia 3 / Luis Enrique 3 Les notes du PSG (Le Parisien) : Chevalier 5.5- Zaïre-Emery 4, Marquinhos 5, Pacho 4.5, L.Hernandez 4 – J.Neves 4, Vitinha 5.5, F.Ruiz 3.5 – Lee 4, Mayulu 3.5, Kvaratskhelia 4.5