Monaco / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Dans ce barrage aller de Ligue des champions, le PSG a su renverser l’AS Monaco (2-3) pour prendre une option pour la qualification avant le match retour au Parc des Princes.

Dans cette première manche de barrage de la Ligue des champions face à l’AS Monaco, le PSG a joué à se faire peur. Après une entame de match catastrophique, les joueurs de Luis Enrique ont remonté un retard de deux buts pour s’imposer sur le score de 3-2 à Louis-II. Et un homme a permis aux Rouge & Bleu de réussir ce renversement : Désiré Doué.

Doué homme du match, Hakimi retrouve des sensations, Nuno Mendes en difficulté

Entré en jeu précocement après la blessure d’Ousmane Dembélé, le Golden Boy 2025 a inscrit un doublé et est également impliqué sur le but égalisateur d’Achraf Hakimi. Sans surprise, l’international français reçoit la meilleure note (8/10) du match dans L’Equipe. « Entré à la place d’Ousmane Dembélé à la 27e minute, Désiré Doué a montré d’emblée qu’il avait des jambes. Il a réduit le score deux minutes seulement après son entrée (29e), été à l’origine de l’égalisation (41e) et inscrit le but du 3-2 (67e). Un match référence cette saison. » En difficulté depuis son retour de blessure, Achraf Hakimi retrouve peu à peu ses sensations et récolte la note de 7/10 dans le quotidien sportif : « Le meilleur latéral droit du monde n’est pas encore revenu à son meilleur niveau, mais sa condition physique est en amélioration. Son but pour égaliser (2-2, 41e) a été important, son retour dans une position hybride et ses mouvements encore plus. Surtout en deuxième mi-temps, en supériorité numérique. »

En revanche, le latéral gauche, Nuno Mendes, a vécu une soirée difficile. « Son entame ne pouvait pas être pire… En relançant plein axe, il a donné la possibilité aux Monégasques d’ouvrir le score après seulement 56 secondes (1-0). Peu inspiré en première période, il a eu un déchet étonnant dans ses transmissions. Mieux après la pause, lorsque l’ASM s’est retrouvé en infériorité numérique », analyse Le Parisien, qui lui attribue la note de 3.5/10. Autre joueur en difficulté, le capitaine Marquinhos, qui récolte la note de 4/10 dans les deux quotidiens. « Censé stabiliser la défense par son retour, il a démarré à l’envers (comme les autres). Sans doute un peu haut sur l’action du 1-0 (1re), il permet ensuite à Akliouche d’être dans le sens du jeu en remisant une touche adverse de la tête, avant d’accuser un retard coupable sur l’appel de Balogun (2-0, 18e). Il n’est pas passé loin de concéder un pénalty sur une main dans la surface qui aurait pu être vérifiée par la VAR (71e) », constate le journal francilien.