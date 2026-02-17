Monaco / PSG – Luis Enrique prend la défense de Désiré Doué

Après un début de match catastrophique, le PSG s’est imposé contre Monaco en barrage aller de la Ligue des champions (2-3). Luis Enrique a salué la mentalité de son équipe.

Pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG doit se défaire de l’AS Monaco lors des barrages. La manche aller se jouait ce mardi soir sur la pelouse du stade Louis-II. Après un début de rencontre catastrophique et deux buts encaissés, le PSG s’est petit-à-petit repris et a réussi à revenir aux vestiaires avec un score de parité. Après l’expulsion de Golovin dès le début de la deuxième période, le PSG a monopolisé le ballon et réussi à prendre l’avantage pour la première fois du match grâce à Désiré Doué. Malgré de nombreuses situations, le PSG n’arrivera pas à marquer de nouveau et s’offre une courte victoire (2-3) pour virer en tête avant la manche retour la semaine prochaine au Parc des Princes. Au micro de Canal Plus Foot, Luis Enrique est revenu sur ce succès et a tenu à rendre hommage aux supporters parisiens.

« Je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance »

« Ça a été un match particulier parce que la première action a fini en but. Et je pense que la deuxième fois qu’ils ont surmonté notre pression, ils ont fait le deuxième. À ce moment, ça a été très compliqué. C’est facile de perdre la confiance individuellement et collectivement parce que c’est incroyable. Mais, je pense que l’on a surmonté ce moment, on s’est procuré des situations, on a raté un penalty aussi. L’équipe, je pense qu’elle a été sensationnelle dans ce que n’est pas le football, dans la mentalité. Ça a été très compliqué. Dembélé sort sur blessure, très difficile pour moi de savoir quand il faut les lancer ? C’est normal, il y a de la pression pour tous les joueurs. Nous sommes une équipe très jeune mais avec de l’expérience. Cette année, on a la pression de gagner. On aime cette pression de gagner. Tout le monde sait que nous pouvons gagner encore. Quand il y a des moments difficiles dans le match, c’est difficile de surmonter ça. Aujourd’hui, on a montré que nous pouvons surmonter quelque soit la situation. Mais surtout, aujourd’hui, je voudrais remercier nos supporters. C’est incroyable, je n’ai jamais vu ça, ni comme joueur, ni comme entraîneur, des supporters de ce niveau. On a perdu 2-0 en première mi-temps et j’ai seulement écouté leur manière de soutenir l’équipe. C’est incroyable. Cette victoire, c’est pour eux. Et c’est un vrai plaisir d’être ici. Aimé l’entrée en jeu de Désiré Doué ? Désiré Doué, tout le monde l’a tué ces dernières semaines. C’est un joueur incroyable, c’est un joueur différent. On a beaucoup de joueurs de ce niveau, très jeunes mais avec beaucoup d’ambition. Je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance. Il a été très important. »