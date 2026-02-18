Monaco / PSG – Marquinhos salue la performance de Désiré Doué

Après la victoire du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3) en barrage aller de la Ligue des champions, un homme est au centre des attentions : Désiré Doué.

Au mental, le PSG a obtenu l’essentiel lors de son déplacement en Principauté. Après une entame de match catastrophique, l’équipe de Luis Enrique a renversé l’AS Monaco dans ce barrage aller de la Ligue des champions (2-3). Et un homme est porté en triomphe après ce succès parisien : Désiré Doué. Entré en jeu à la demi-heure suite la blessure d’Ousmane Dembélé, l’international français a inscrit un doublé et est impliqué sur le but d’Achraf Hakimi. Une belle performance qui lui a valu le titre d’homme du match et les compliments de ses coéquipiers.

« Il est rentré avec une bonne mentalité, une bonne énergie »

En effet, en zone mixte, Marquinhos a salué la performance de Désiré Doué, dans des propos rapportés par Le Figaro. « Désiré Doué, une bonne rentrée ? Oui, c’est pour cela qu’il a été désigné MVP (sourire). On est tous contents pour lui. C’est la meilleure manière, toujours travailler et répondre sur le terrain. C’est ce qu’il a fait. C’est normal d’avoir des moments difficiles. J’ai vu de grands noms être critiqués au PSG. Il a débuté sur le banc, il est rentré avec une bonne mentalité, une bonne énergie, il a changé le match, été décisif. Le PSG indestructible ? Personne n’est indestructible (sourire). On a ce mental, c’est le fruit du travail de notre entraîneur au quotidien. Il est intelligent : il ne change rien, qu’on gagne, qu’on perde, qu’on soit un joueur de plus ou de moins. Il faut toujours être agressif, essayer de contrôler, faire les bons mouvements et avoir la possession. C’est notre philosophie. On n’est pas parfaits, on est des humains, des fois on est mieux, des fois, moins bons, des fois plus efficaces que d’autres… Mais aucune équipe n’est indestructible. »

Le capitaine parisien a aussi été interrogé sur la prestation du PSG : « Toutes les victoires font du bien. On a mal commencé le match, avec quelques erreurs, des duels (perdus), des positionnements défensifs qui ont coûté les buts… Mais notre équipe, elle est comme ça : qu’on perde 2-0 ou 5-0, qu’on mène, que le match soit facile ou difficile, on ne change rien, c’est notre philosophie. Encore une fois, on a montré notre mental pour surmonter un match ici, où c’est très difficile. Les derniers matchs ici ont toujours été compliqués. Cette victoire donne beaucoup de confiance pour la suite et j’espère qu’on va continuer sur cette lancée de la fin de match. Des regrets de ne pas avoir plus enfoncé le clou ? Oui, on a eu les occasions, beaucoup de temps à 11 contre 10, mais le plus important, c’était la victoire. On sait qu’il y a un match retour. 4-2 ou 3-2, ça ne change rien, on jouera avec la même mentalité à Paris, en étant agressifs et en voulant gagner. C’est notre maison, devant nos supporters. »