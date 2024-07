Au tout début du mercato estival, le nom de Maghnes Akliouche a été associé au PSG. Son club, l’AS Monaco, ne compte pas s’en séparer et veut même le prolonger.

Depuis l’été dernier, le PSG souhaite recruter des jeunes joueurs français prometteurs. Ça a été le cas pour Bradley Barcola la saison dernière, alors que lors de ce mercato estival 2024, le club de la capitale a pisté Rayan Cherki ou bien encore Maghnes Akliouche. Pour le premier cité, alors que le deal semblait être proche d’être conclu, il a fait volte-face et devrait finalement rejoindre le Borussia Dortmund. Pour le jeune Monégasque, qui est actuellement avec l’équipe de France Olympique qui prépare les JO de Paris, son nom est apparu au début du mercato estival, sans que cela devienne un feuilleton. Ce samedi, Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, a donné une interview à L’Equipe. Il a évoqué l’avenir d’Akliouche, qu’il espère convaincre de prolonger avec le club du Rocher.

« Sa décision et la nôtre est que nous avons pour priorité de le voir rester. On a eu de bonnes discussions avec lui et son agent pour prolonger son contrat. Il sait très bien qu’avoir une saison à l’AS Monaco qui joue la Ligue des champions, avec la qualité que l’on a dans notre effectif, c’est la bonne étape pour lui avant de voir plus haut encore. La situation est vraiment sous contrôle. » Le dirigeant monégasque a également évoqué le report du Trophée des Champions, qui devait opposé le PSG et l’ASM le 8 août prochain à Pékin. « C‘est mieux de ne pas avoir à effectuer un si long voyage, à jouer dans un autre pays, sous un climat différent. On était un peu inquiets de tout ça. L’annulation a été un peu tardive, on doit s’adapter et trouver une solution pour garder le niveau que l’on souhaitait pour notre dernier match avant le début du championnat. On est sur la bonne voie pour trouver de bons matches amicaux à jouer lors des deux derniers week-ends précédant la reprise. On ne sait toujours pas quand sera remis le Trophée des Champions. Le calendrier est très chargé cette saison, ce ne sera pas si facile de trouver un bon moment pour trouver une date. Il faudra une concertation entre les entraîneurs et les directeurs sportifs des deux clubs pour trouver une date qui satisfasse tout le monde. »