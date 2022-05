Le PSG recevait l’ESTAC Troyes ce dimanche soir pour ce qui représentait l’affiche de la 36e journée de Ligue 1. Une opposition une énième fois décevante de la part des joueurs de Mauricio Pochettino, ces derniers concédant un triste match nul (2-2). Une rencontre qui a également été l’occasion d’un petit évènement. En effet, speaker attitré du PSG depuis 1998, Michel Montana n’était pas présent pour scander les noms des Parisiens. Et pour cause, celui-ci souffre d’une rupture du tendon d’Achille du pied droit. Actuellement en convalescence, lui qui devra porter un plâtre durant six longs mois, Le Parisien est allé à sa rencontre. Sa déception de ne pas avoir pu être présent ce dimanche soir, le titre de champion de France, la Ligue des Champions, Lionel Messi… Morceaux choisis.

Son absence lors de PSG / Troyes

« C’est dur, parce que c’est la première fois en championnat, depuis 1998, que je loupe un rendez-vous. Il y a eu plein de matchs de Coupe que je n’ai pas faits à une époque où il y avait un autre speaker. Du coup, ça m’a fait drôle, oui. »

Sera-t-il présent le 21 mai prochain pour PSG / Metz ?

« On n’en n’a pas encore vraiment discuté, mais je sais que le club aimerait que je sois là pour ce match. Je ne sais pas si je pourrais gérer ou pas. Il y a le match, les festivités… Ça voudrait dire taxi, fauteuil roulant, béquilles et autres… On va en discuter. »

La grève du Collectif Ultras Paris

« Honnêtement, il y a eu une époque où je m’inquiétais effectivement quand il y avait des tensions entre le club et les supporters… Et en fait, un jour, il y a des supporters qui m’ont fait comprendre qu’ils ne m’en voudraient jamais de quoi que ce soit, qu’ils savaient que je suis un vrai Rouge et Bleu. Du coup, maintenant, même si ça m’ennuie parce que bien sûr je préfère quand il y a une communion entre les supporters et le reste du stade, je ne le prends plus personnellement. Parce que c’est dur d’annoncer quelque chose au micro et que ça ne réponde pas. On a tous envie de retrouver le Parc tel qu’on le connaît. C’est ce que j’appelle de tous mes vœux, je ne vais pas dire pour le dernier match, mais en tout cas pour dès le début de la saison prochaine. Et puis en fait pourquoi pas ? Peut-être qu’il y aura une forme d’union sacrée pour la dernière de la saison alors qu’on sait que certains joueurs partiront. Et puis c’est quand même un dixième titre ! »

Un titre dévalué ?

« Non. Parce qu’on galvaude, on banalise… Un titre, c’est important. C’est le boulot de toute une saison, des joueurs, du staff. Après, comme supporter, il y a des choses avec lesquelles je peux ne pas être d’accord ou par rapport au spectacle donné. Mais je me dis que, dans toutes les situations, on doit pouvoir dialoguer. Et, surtout, là, c’est la symbolique : dix titres, c’est énorme. Et ça, il faut vraiment le souligner. Bravo au club, quoi ! »

L’élimination face à Madrid

« Avant d’être speaker, je suis supporter donc, bien sûr que j’ai été déçu. Sans être un grand connaisseur, pour moi, c’est plus dans la tête, c’est sur le plan mental. Je ne crache pas sur tout le monde parce qu’on a quand même des joueurs incroyables. Après, que la mayonnaise prenne ou pas, ce n’est pas mon rôle de dire ce qu’il fallait faire. Mais j’ai été déçu, comme tout le monde, c’est sûr. »

Lionel Messi

« Ah oui ! Je suis retombé sur une interview sous forme de jeu que j’avais donnée une fois, il y a au moins trois ans, où on me demandait qui je rêverais d’annoncer au micro. Et j’avais évoqué Messi. Sans savoir qu’un jour, ça pourrait se faire. La première fois que j’ai annoncé au micro « Leo ?… », c’est sûr que ça m’a fait quelque chose. D’autant plus qu’il y a pas mal de tours operators qui intègrent le Parc des Princes dans leur voyage et donc je sais qu’il y a des Argentins qui viennent le voir. Il a peut-être moins donné que ce qu’on attendait mais ça reste Leo Messi. Et c’est top ! »