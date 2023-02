Montpellier / PSG : annoncez votre pronostic

Ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Le début d’un mois de février qui s’annonce très intense chez les Rouge & Bleu.

Après une défaite face au Stade de Rennais (1-0) et un match nul contre le Stade de Reims (1-1), le PSG doit se relancer en Ligue 1 ce mercredi soir, à l’occasion de la 21e journée du championnat. À cette occasion, le club parisien affronte le Montpellier Hérault au Stade de la Mosson. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer sans Presnel Kimpembe (reprise), Nordi Mukiele (ischio-jambiers), Marco Verratti (suspension) et Neymar Jr (fatigue musculaire). Mais il peut compter sur le retour de Nuno Mendes dans le groupe. Après deux revers de suite à l’extérieur (Lens et Rennes), les champions de France en titre devront se ressaisir, surtout face à la pression de ses poursuivants, le RC Lens et l’Olympique de Marseille.

À quelques heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le MHSC et le PSG ? Lors du match précédent, le club parisien a concédé le match nul au Parc des Princes dans les dernières secondes face au Stade de Reims (1-1). Aucun Csien n’avait annoncé le bon pronostic.