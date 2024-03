Montpellier / PSG – annoncez votre pronostic

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Montpellier en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront renouer avec le succès en championnat.

Avant la trêve internationale, le PSG joue un dernier match de Ligue 1 sur la pelouse de la Mosson contre Montpellier en clôture de la 26e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Marco Asensio, Keylor Navas et Marquinhos. Mais le coach espagnol devra aussi se passer d’Ousmane Dembélé. Convoqué pour le déplacement à Montpellier et évoqué comme possible titulaire, l’international français doit finalement déclarer forfait en raison d’un tympan percé. Le club de la capitale ne veut prendre aucun risque avec son numéro 10. Avec trois nuls de suite en Ligue 1, le PSG voudra renouer avec le succès à Montpellier, quatorzième du championnat, qui reste sur une victoire contre Nice la semaine dernière.

Mbappé remplaçant ?

Pour cette rencontre contre les Montpelliérains, Luis Enrique devrait une nouvelle fois laisser Kylian Mbappé sur le banc, même si le forfait d’Ousmane Dembélé pourrait changer la donne. Dans le dur ces dernières semaines, Randal Kolo Muani devrait avoir sa chance ce soir. À moins de deux heures de cette rencontre, comment sentez-vous cette rencontre entre Montpelliérains et Parisiens ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, le PSG s’est qualifié en demi-finale de la Coupe de France en s’imposant contre l’OGC Nice (3-1). Un score annoncé ici par PSGtime, Fox Mulder, ecthelion2, Popoch, Skopsko Pivo. Bravo à eux !