Montpellier / PSG – les notes des joueurs parisiens

Le PSG a retrouvé le goût de la victoire ce mercredi soir sur la pelouse de la Mosson contre Montpellier (1-3). Les Parisiens ont réalisé leur meilleure prestation depuis le début de l’année 2023. Auteur d’un but et d’une passe décisive, Fabian Ruiz a très certainement réussi son meilleur match sous le maillot du PSG.

Le début de match semblait ne pas sourire au PSG. Après une faute de Jullien sur Sergio Ramos, monsieur Pignard a sifflé un penalty. Kylian Mbappé s’est présenté face à Lecomte mais a vu le gardien montpelliérain s’interposer sur sa tentative. Mais il aura une nouvelle chance d’ouvrir le score, plusieurs joueurs du MHSC étant entrés avant sa tentative. Une deuxième chance qui sera une nouvelle fois arrêtée par Benjamin Lecomte, qui a repoussé sur son poteau. Le ballon est revenu dans les pieds de Kylian Mbappé, mais surpris, il a frappé au-dessus du but. Le numéro 7 du PSG, qui va ensuite quitter le terrain sur blessure. Le PSG va aussi voir deux de ses buts refusés pour hors-jeu. Il faudra finalement attendre la 55e minute et un but de Fabian Ruiz pour voir le PSG être enfin récompensé de son bon match. Le milieu de terrain espagnol qui offrira une très belle passe décisive pour Lionel Messi (0-2, 72e). Malheureusement, le PSG va encore encaisser un but. Mais Warren Zaïre-Emery va sceller le score et devenir le plus jeune buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. Malgré certaines absences, le PSG a réalisé sa meilleure prestation de 2023.

Les notes de la rédaction de CS : -Donnarumma (5,5) – Hakimi (8), Ramos (5), Marquinhos (6,5), Mendes (5,5) – Danilo (6), Vitinha (5,5), Ruiz (7), Soler (4,5) – Mbappé (Non noté), Messi (8), Ekitike (5,5), Sanches (5,5)