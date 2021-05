Montpellier / PSG : les notes pour les joueurs parisiens

Neuf changements pour ce Montpellier/PSG. Mauricio Pochettino avait décidé de presque tout changer dans son onze de départ. Seuls Navas et Marquinhos enchainant deux titularisations dans la perspective d’atteindre une 19e finale de Coupe de France. On attendait le retour de Kylian Mbappé et on a pu le savourer. Double buteur, le champion du monde a été excellent. De quoi raviver les regrets quant à ses récentes absences… On a aimé le milieu de terrain, avec un Leo Paredes costaud, un Rafinha disponible et impliqué, un Gana Gueye passeur et omniprésent. Mauro Icardi a beaucoup décroché pour remiser. Malheureusement, cette saison le PSG a des faiblesses défensives et a encaissé deux buts par Laborde et Delort. Ce qui a conduit à une éprouvante séance de tirs au but. Mais le PSG triomphe. Mercredi prochain, il y aura bien une finale de Coupe de France pour les hommes de Mauricio Pochettino. Et une finale, ça se gagne.

Les notes de Canal Supporters : Navas 6.5 – Florenzi 4 – Marquinhos 7 – Diallo 6 – Bakker 5 – Paredes 6 -Gueye 7 – Sarabia 4 – Rafinha 5.5 – Mbappé 8 – Icardi 6