Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG disputera son dernier match de la saison face à Clermont. L’occasion pour Mory Diaw de retrouver son club formation au Parc des Princes.

Pour sa dernière de la saison au Parc des Princes, le PSG voudra finir sur une belle note. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de la surprenante équipe de Clermont, qui occupe la 8e place de Ligue 1. Cette rencontre sera également l’occasion pour Moris Diaw de retrouver son club formateur. Présent en conférence de presse d’avant-match, le portier du CF63 s’est exprimé sur cette rencontre. Et il compte bien finir sur une bonne note cette saison 2022-2023.

🗣️ Christophe Galtier : “Il n’y aura pas de fête. C’est une semaine difficile […] Il faut dans ces moments-là avoir beaucoup beaucoup de retenus, amener beaucoup de soutiens et garder espoir. On essaye de le soutenir, et de transmettre les ondes les plus positives” pic.twitter.com/m6cEAKwbtE — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 1, 2023

« Il n’y a pas de complexe à avoir »

« Il y a que du positif de toute façon. Personne ne nous attendait là, maintenant à nous d’aller là-bas, de profiter et de faire ce qu’on sait faire (…) Il n’y a pas de complexe à avoir. Au premier match (défaite 0-5), peut-être qu’on ne se connaissait pas tous encore mais là, on se connaît tous et c’est mieux. Je ne pense pas qu’il y aura le score du match aller et peut-être qu’on peut prendre les trois points là-bas. On y va pour en tout cas, pour garder notre huitième place (…) Après, avec la bonne saison qu’on a fait, je pense que c’est top de finir là-bas. On a notre huitième place à garder et eux ils ont leur titre à fêter. Les deux équipes vont vouloir gagner. Maintenant, à nous de bien préparer le match, d’arriver là-bas avec nos forces et de tout faire pour gagner. »

