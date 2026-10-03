Moscardo dévoile les conseils que lui a donnés Luis Enrique

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024, Gabriel Moscardo n’a pas encore joué avec le PSG. Prêté à l’Espanyol de Barcelone, le milieu de terrain ne désespère pas de pouvoir s’imposer au PSG.

Durant le mercato hivernal 2024, le PSG a décidé de miser sur deux jeunes joueurs prometteurs brésiliens, Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Les deux joueurs ont rejoint le club de la capitale pour 20 millions d’euros chacun. Si le premier cité a très vite joué et est désormais dans la rotation de Luis Enrique (93 matches joués depuis son arrivée), le second a enchaîné les prêts. Il a d’abord fini la saison 2023-2024 au sein des Corinthians, son club formateur, avant d’être prêté au Stade de Reims puis à Braga. Cet été, il a de nouveau été prêté à l’Espanyol de Barcelone. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, il compte toujours s’imposer au sein de l’effectif des Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à Sport, il a évoqué son prêt en Espagne, ses souhaits avec le PSG, les conseils de Luis Enrique ou bien encore le Ballon d’Or 2026.

Ses premiers matches avec l’Espanyol Barcelone

« Ça c’est très bien passé, je suis content de l’équipe, de mes coéquipiers. Aussi de jouer dans une ligue très compétitive, avec de grandes équipes. Tous les matchs que nous avons joués étaient de niveau, contre des équipes de niveau. Je pense que cette saison je vais beaucoup évoluer, j’espère continuer à jouer. Les premières sensations étaient très bonnes. »

Son choix de signer au PSG

« Lorsque j’ai commencé à jouer à Corinthians, j’avais beaucoup de contacts avec d’autres clubs européens et à la fin de la saison, Paris est venu avec le directeur Luis Campos et m’a montré le projet, un projet de jeunes joueurs. Si vous regardez aujourd’hui, les joueurs du PSG sont tous jeunes, il n’y en a pas beaucoup de plus de 30 ans, et c’est une chose qui a attiré mon attention. Une jeune équipe, la campagne, la ville sportive parfaite, une ville que j’ai toujours beaucoup aimée, chaque fois que j’ai eu l’occasion d’aller en Europe, j’allais à Paris pour me promener… Lorsque l’occasion s’est présentée d’aller à Paris, avec de nombreux joueurs portugais et un capitaine brésilien comme Marquinhos, j’avais de nombreuses raisons. De plus, il atteint toujours les phases finales de la Ligue des champions. Je n’y ai pas réfléchi à deux fois et j’ai rapidement signé avec le PSG. »

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Luis Enrique

« C’est un entraîneur différent, un entraîneur qui comprend aussi les joueurs. Ce que j’ai perçu, c’est que les joueurs le comprennent et font ce qu’il dit, pas ce qu’ils veulent ou pensent qu’ils doivent faire. Ils respectent beaucoup Luis Enrique, c’est un entraîneur incroyable qui pense des choses différentes, c’est pourquoi il a maintenant une grande équipe qui a remporté deux Champions League d’affilée. Je pense que la confiance qu’il a dans les joueurs est la chose la plus importante de toutes. »

Le Ballon d’Or 2026

« De ce que j’ai vécu dans ce vestiaire avec les joueurs du PSG, je pense que quelqu’un doit gagner là-bas, en raison de la grande équipe qu’ils ont, en raison de la façon dont ils dominent les matchs contre toutes les équipes du monde. Regardez la Ligue des champions… Quand j’ai commencé à les voir jouer dans cette dernière Ligue des champions, je savais qu’ils allaient la gagner. Je pense que le Ballon d’Or doit être gagné par quelqu’un du PSG, ou Dembélé ou Fabián Ruiz, qui est aussi espagnol. Il a tout gagné, la Coupe du monde, il a tous les titres possibles, donc je pense que quelqu’un de là-bas doit gagner. Ousmane Dembélé ou Fabián Ruiz.«

Les paroles de Luis Enrique après son arrivée à l’Espanyol

« La vérité est que je n’ai pas beaucoup parlé à Luis Enrique, j’ai parlé plus à Luis Campos. C’est lui qui transmet le message de Luis Enrique. Avant de venir à l‘Espanyol, Luis Enrique a transmis à Luis Campos qu’il aimerait que je sois prêté à une autre équipe dans une grande ligue. Et Luis Campos m’a dit que l’idéal était l’Espagne. Et c’est là que Monchi est apparu et l’opportunité de l’Espanyol. J’ai choisi l‘Espanyol parce que Luis Enrique savait que ce serait une grande opportunité dans un pays avec un très bon football. »

Ce qu’il doit faire à l’Espanyol pour se faire une place au PSG

« Eh bien, être le protagoniste. En fait, c’est ce que Luis Enrique m’a dit, il m’a dit que je devais être le protagoniste et jouer plus de matches, jouer en tant que titulaire, avoir des minutes… Si tout cela se passe, en marquant également des buts, je pense que je peux revenir au PSG et aussi à l’équipe nationale brésilienne. Je dois me concentrer sur cela, sur le fait de jouer en tant que titulaire et de marquer des buts, c’est ce que je dois faire. »



































