Moscardo : « Luis Campos a comme objectif de me faire réussir au PSG »

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal de 2024, Gabriel Moscardo n’a pas encore joué avec les Rouge & Bleu. Le milieu de terrain a rendu hommage à Luis Campos, celui à l’initiative de son arrivée à Paris.

Gabriel Moscardo n’a pas encore eu la chance de jouer avec le PSG. Recruté lors du mercato hivernal 2024 en même temps que Lucas Beraldo, le milieu de terrain avait été prêté dans la foulée aux Corinthians, son club formateur. Il avait ensuite rejoint le Stade de Reims, toujours en prêt, lors de la saison 2024-2025. Lors de cet exercice 2025-2026, Gabriel Moscardo est de nouveau prêté, cette fois-ci à Braga. Avec le club portugais, il a participé à 23 matches (six titularisations, un but, une passe décisive, 731 minutes de temps de jeu). Dans une interview accordée au média brésilien Terra, Gabriel Moscardo est revenu sur le rôle important de Luis Campos dans sa carrière.

« Luis Campos, la personne au PSG la plus proche de moi »

« Luis Campos est vraiment quelqu’un qui m’a beaucoup aidé, surtout pendant ma convalescence au pied, avec tous ces problèmes liés à l’opération. Il était là quand j’étais pratiquement sans pied. Il me répétait : « Je vais t’embaucher, je vais t’embaucher, tu es bon, tu es bon, tu vas redresser la barre, je vais t’embaucher, ne t’inquiète pas, ne t’inquiète pas, je vais t’embaucher. » Et il m’a embauché. Il a toujours eu une confiance totale en moi, à 100 %. Je peux dire que c’est la personne au PSG la plus proche de moi. C’est quelqu’un qui m’envoie souvent des messages, qui me parle, c’est un peu comme un père pour moi. » Gabriel Moscardo a également expliqué vouloir réussir au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2028. « Bien sûr, je veux retourner au Paris Saint-Germain un jour, j’espère dès la saison prochaine, mais cette conversation avec Campos est plutôt une discussion de routine. Je l’apprécie beaucoup, j’ai beaucoup d’affection pour lui, et j’espère lui apporter beaucoup de joie aussi, car il dit que son objectif est de me faire réussir ici au Paris Saint-Germain, de faire de moi l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, ici à Paris.«