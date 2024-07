Joueur du PSG depuis le mois de janvier, Gabriel Moscardo a officiellement commencé son histoire parisienne le 15 juillet lors de la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu. Lors de son retour au Brésil, il a appris le français. Le milieu de terrain parle déjà très bien la langue de Molière.

Recruté par le PSG l’hiver dernier, Gabriel Moscardo avait été prêté dans la foulée au sein de son club formateur, les Corinthians. Opéré du pied, il a fait son retour sur les terrains lors du mois de juin. Après deux bouts de rencontres avec le club brésilien, il a enfin rejoint le PSG en foulant les pelouses du Campus de Poissy pour la reprise de l’entraînement en début de semaine dernière. Des premiers pas en tant que joueur du PSG que le club de la capitale a filmé. Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, le club de la capitale a dévoilé ces images et les premiers mots, dans un très bon français, de Gabriel Moscardo. Ce dernier a expliqué vouloir parler français par respect pour ses nouveaux coéquipiers.

A voir aussi : Beraldo : « Je m’identifie beaucoup à Marquinhos »

« C’est du respect pour les personnes au club, pour le club »

« J’aime beaucoup Paris, parce que c’est une très belle ville. Je suis ici depuis 15 jours. J’aime vraiment beaucoup le Campus, toutes les personnes au Campus. C’est une bonne ville pour moi. Je suis très heureux d’avoir des amis brésiliens dans l’équipe. Je pense que Marquinhos va beaucoup m’aider cette saison. Je pense que l’on va faire une bonne saison et que l’on va gagner beaucoup de trophées. L’apprentissage du français ? J’ai commencé au Brésil il y a quatre mois. Pour moi, c’est très important de parler français. C’est du respect pour les personnes au club, pour le club et pour pouvoir parler plus facilement avec tous les gens au Campus. Je ne veux pas parler l’anglais avec un Français. Je veux parler en français avec un Français par respect pour lui. Un joueur que j’admire au PSG ? Marquinhos. C’est le capitaine, il est Brésilien. Il a une grande histoire avec le club. »