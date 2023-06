Motta, Arteta, Conceiçao… le grand défilé du PSG se poursuit

Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG dans les prochains jours. Le tout sera de lui dénicher le successeur idoine. Et, en ce samedi, ce dossier a pris une toute nouvelle envergure suite au désistement annoncé de Julian Nagelsmann.

Le visage version 2023-2024 du PSG commence, doucement mais sûrement, à se dessiner. Le point primordial, outre les recrues, sera bien évidemment de trouver le coach pour tenir les rênes de l’effectif rouge et bleu en vue de la saison prochaine. Depuis plusieurs jours, Julian Nagelsmann, libre depuis son licenciement intempestif du Bayern Munich, semblait se placer comme le grand favori. Oui mais voilà, ce jour, on apprenait que ce dernier ne viendra finalement pas. Un dossier relancé de plus belle en somme. Désormais, les cartes sont donc redistribuées et de nouveaux noms en profitent pour apparaître.

La nouvelle piste Sergio Conceiçao pour le PSG

Comme relayé sur Canal Supporters en ce samedi matin, Thiago Motta, actuellement en poste du côté de Bologne, serait dorénavant le principal favori pour succéder à Christophe Galtier. Problème, aucun consensus n’existe à ce niveau et les rumeurs vont bon train. Tout d’abord, concernant l’ancien milieu de terrain rouge et bleu, Foot Mercato nous indique que Bologne se résignerait petit à petit à laisser filer son technicien. Les préparatifs pour l’exercice prochain seraient même au point-mort en terre transalpine. L’objectif de Thiago Motta serait somme toute assez simple à en croire FM : rallier le PSG dès cet été. Les pourparlers en ce sens devraient ainsi s’intensifier. Dans la foulée, RMC y va également de ses informations concernant ce dossier qui part dans tous les sens. Ainsi, Luis Campos, chef de la stratégie sportive du club, aurait contacté deux nouveaux profils.

Suite au désistement de Nagelsmann, priorité du #PSG, la piste Sérgio Conceição 🇵🇹 a été réactivée ces dernières heures.

À suivre… https://t.co/dp9KvBHDgL — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) June 17, 2023

Le premier est Sergio Conceiçao. L’information est d’abord venue d’Abdellah Boulma. Selon cette source, confirmée par RMC donc, le PSG songerait à confier les rênes de son effectif au coach du FC Porto. Mieux, l’homme de 41 ans, qui ne serait pas contre tenter une nouvelle expérience, devrait voir son agent, le célèbre Jorge Mendes, se rendre à Paris très prochainement afin de discuter, entre autres choses, d’une hypothétique future collaboration. Le Parisien explique, de son côté, que le PSG aurait bel et bien réactivé cette piste qui avait déjà été explorée l’an passé. Mais ce n’est pas tout. Luis Campos aurait également pris la température auprès de Mikel Arteta (Arsenal). Le média hexagonal précise toutefois que cette piste a très peu de chances d’aboutir. Enfin, alors que Thiago Motta serait toujours en bonne place lui le favori de Nasser Al-Khelaïfi, la piste menant à Luis Enrique serait toujours d’actualité mais assez difficile à jauger, conclut RMC.