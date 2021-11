Moukoudi : « On a fait 45 bonnes premières minutes »

Saint-Etienne n’a pas démérité mais s’est incliné contre le PSG ce dimanche après-midi (1-3). Les Stéphanois sont satisfaits de la mentalité de leur équipe, comme l’a expliqué Harold Moukoudi au micro de Prime Video.

« L’état du groupe a été irréprochable. On a fait 45 bonnes premières minutes. On a montré de très belles choses. On a joué notre jeu, on n’a pas eu peur. On a su les mettre en danger. Après, face à une telle équipe, en plus en infériorité numérique toute une mi-temps, ça devient très compliqué. On a su faire le dos rond sauf lors des dix dernières minutes où ils ont poussé. »