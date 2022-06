Mourinho devrait bien rester à la Roma la saison prochaine

Ce samedi après-midi, les rumeurs autour du futur entraîneur du PSG ne se sont pas arrêtées. Sur le départ, Mauricio Pochettino ne devrait pas rester dans la capitale française et les prétendants à sa succession sont nombreux. Christophe Galtier, Sergio Conceiçao, Marcelo Gallardo et José Mourinho ont été les derniers noms avancés par la presse. Pour ce dernier, la présence de Luis Campos au sein de l’organigramme du club de la capitale aurait relancé cette piste.

Mourinho est heureux à la Roma

Quelques heures après l’annonce de toutes ces informations, Gianluca Di Marzio avait indiqué que Mourinho sera « à 100% l’entraîneur de la Roma la saison prochaine ». Des échos qui semblent se confirmer dans la presse italienne et britannique. En effet, le quotidien The Times révèle que du côté de l’AS Roma on « assure » que le coach portugais ne quittera pas le club. L’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United ne souhaiterait pas partir, lui qui est aujourd’hui « très heureux » dans son job. Le média assure qu’il n’y aurait eu « aucun contact entre l’entraîneur portugais et la direction parisienne ». Un proche du « Special One » explique que ce dernier « ne s’agiterait pas » pour quitter la Roma après une bonne première saison. On rappelle que Mourinho a mené le club romain à son premier trophée européen le mois dernier en C4. Par ailleurs le journal italien, La Repubblica, confirme aussi ces informations sur le Mou et le fait qu’il ne débarquera pas à Paris cet été.