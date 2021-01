Pour José Mourinho, manager de Tottenham, c’est d’accord. Dele Alli (472 minutes de jeu cette saison) peut partir au PSG d’ici lundi, date de clôture du mercato hivernal. C’est ce que rapporte le Daily Mail. “Mais le président, Daniel Levy, doit encore approuver le départ du milieu de terrain au Paris Saint-Germain.” Et rien n’est acquis à ce niveau à cause de la blessure à la cheville de Harry Kane. Ou celle de Giovani Lo Celso. Des absences qui pourraient pousser les Spurs à conserver le milieu de terrain offensif de 24 ans (sous contrat jusqu’en 2024).

Quoi qu’il en soit, Dele Alli “veut avoir l’opportunité de remettre sa carrière sur de bons rails“, et l’intérêt du PSG lui donne “l’opportunité de jouer au football régulièrement“, explique le journal britannique. Ce que José Mourinho ne lui permet pas. Surtout que quand il a été interrogé sur les alternatives à Harry Kane, blessé jeudi contre Liverpool, le technicien portugais a cité Steven Bergwijn, Carlos Vinicius, Lucas Moura, Erik Lamela et Gareth Bale, mais pas Dele Alli… C’est tout dire. “Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucune raison pour qu’Alli este à Tottenham, du moins à court terme, étant donné la réticence claire de Mourinho à lui donner un temps de jeu régulier”, écrit Sami Mokbel, le journaliste du Daily Mail. Aujourd’hui, demain, lundi, on pourrait donc entendre parler de Dele Alli.