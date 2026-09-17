Moussa Diaby croit en une nouvelle victoire du PSG en Ligue des champions

Double tenant du titre, le PSG est l’un des favoris à sa succession en Ligue des champions. Formé au sein du club de la capitale, Moussa Diaby croit en cette nouvelle victoire parisienne.

La Ligue des champions a repris son court avec la première journée de la phase de ligue qui a vu le PSG ne faire q’une bouchée du Slovan Bratislava sur la pelouse du Parc des Princes le 9 septembre dernier (6-1). Double vainqueur en titre, le club de la capitale fait partie des favoris à sa propre succession. Au sein du club, on croit en un nouveau sacre pour encore un peu plus entrer dans l’histoire du football. En effet, depuis l’appellation Ligue des champions, seul le Real Madrid a réussi à remporter trois C1 de suite (2016, 2017, 2018).

« Le Three-peat ? Oui, c’est ce que j’attends »

Formé au PSG, Moussa Diaby est revenu en Europe cet été, après deux ans à Al-Ittihad en Arabie saoudite. Il a signé dans son ancien club du Bayer Leverkusen, qu’il avait côtoyé de 2019 à 2023. Dans une interview accordée à beIN SPORTS, le milieu offensif (27 ans) a été questionné pour savoir qui allait remporter la Ligue des champions cette saison. Et il a répondu le PSG. « J‘espère vraiment que ce sera encore le Paris Saint-Germain. Pour le Three-peat ? Oui, c’est ce que j’attends. Vu que je ne joue pas la Ligue des champions avec Leverkusen, je peux me permettre de citer le Paris Saint-Germain. » Lancé en professionnel par Thomas Tuchel lors de la saison 2018-2019, Moussa Diaby avait joué 34 matches avec les Rouge & Bleu pour un total de quatre buts et sept passes décisives.