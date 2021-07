Le PSG est l’un des meilleurs centres de formation de la France depuis plusieurs années. Beaucoup de titis parisiens arrivent à devenir professionnels, que ce soit dans leur club formateur ou ailleurs. Christ Mukelenge (16 ans) fait partie de ce dernier et est heureux de pouvoir faire sa formation chez les Rouge & Bleu. Le milieu offensif évolue actuellement avec les U17 du PSG.

“La vie au centre de formation du PSG est vraiment bien. J’ai su m’intégrer rapidement car il faut savoir que je suis entré au centre avec un peu de retard, les docteurs m’avaient trouvé un petit problème au cœur. Finalement, ce n’était rien de méchant. Les grands nous ont bien accueillis, l’ambiance est vraiment bonne, assure Mukelenge dans une interview accordée à Onze Mondial. Être dans le même club que des joueurs comme Neymar et Mbappé, c’est extraordinaire. On apprend des grands joueurs comme ça en les observant. Moi, je suis capable de jouer ailier et attaquant de pointe. Je suis un joueur technique qui va vite. À mon poste, mes exemples sont Mbappé et Rashford, des gars rapides et réguliers. Je ne loupe quasiment aucun de leurs matches.”