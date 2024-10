Mukiele aperçu aux côtés de Mbappé en Suède

Si Kylian Mbappé est actuellement au centre d’un tourbillon médiatique après son escapade en Suède, un joueur encore sous contrat avec le PSG était aussi à ses côtés.

Non convoqué pour ce rassemblement d’octobre avec l’équipe de France afin de parfaire sa condition physique au Real Madrid et soigner une blessure à la cuisse, Kylian Mbappé est au centre d’un tourbillon médiatique depuis ce vendredi matin. Et pour cause, au moment du match Israël / France en Ligue des Nations ce jeudi, l’ancien Parisien a été aperçu en boîte de nuit en Suède pour profiter de ses quelques jours de repos. De quoi faire réagir, lui qui est le capitaine des Bleus et qui n’a pas pris part à cette trêve internationale avec ses partenaires.

Mukiele à l’origine de cette escapade en Suède ?

Mais, un autre joueur a été aperçu aux côtés de l’attaquant madrilène. Il s’agit de Nordi Mukiele, encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG et prêté sans option d’achat au Bayer Leverkusen. Pas dans les plans de Luis Enrique, le latéral droit a été invité à se trouver une porte de sortie cet été. Il a finalement rejoint les champions d’Allemagne 2024. Mais depuis son arrivée fin août, Nordi Mukiele a seulement disputé 49 minutes avec le Bayer (2 matches de Bundesliga). Depuis son arrivée à Paris à l’été 2023, l’ancien Montpelliérain s’est noué d’amitié avec le champion du Monde 2018.

Le média suédois, Expressen, apporte également quelques informations sur cette soirée. Cette boîte de nuit V, située à Stockholm, n’est accessible que sur invitation et les téléphones sont interdits. Les autres invités ont dû ranger leur portable dans une enveloppe à leur arrivée. Le média précise que c’est Nordi Mukiele qui est à l’origine de cette escapade en Suède. Le défenseur de 26 ans « aurait des amis liés au monde du spectacle à Stockholm », précise Expressen. Le capitaine des Bleus a quitté la capitale suédoise ce vendredi vers 14h30 pour prendre la direction d’Ajaccio.