Après la célébration du titre de champion de France, le défenseur du PSG, Nordi Mukiele, a reconnu qu’il n’était pas dans la meilleure forme de sa carrière.

Titulaire ce dimanche soir lors de la défaite face au Toulouse FC (1-3), Nordi Mukiele a vécu une soirée très compliquée au Parc des Princes. Très peu utilisé par Luis Enrique ces derniers mois, le latéral droit a connu sa première titularisation depuis le 6 avril dernier face au Clermont Foot (1-1), match durant lequel il avait dû sortir après un traumatisme à la tête après seulement dix minutes de jeu. Avant cela, l’avenir du joueur de 26 ans était incertain lors du mercato hivernal, lui dont le contrat court jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu.

« Personne ne sera là pour me relever mais j’espère qu’un jour le soleil se lèvera »

Après la rencontre face au TFC, Nordi Mukiele a reconnu en zone-mixte qu’il n’était pas au meilleur de sa forme cette saison, dans des propos rapportés par L’Equipe. « C’est dur quand on ne joue pas (15 matches en L1 cette saison), mais j’essaye de travailler d’être professionnel, d’aider l’équipe. Ce n’est pas facile quand on ne joue pas beaucoup mais ça fait partie du football. J’ai eu conscience que je n’ai pas été bon parfois comme ce soir. J’étais un peu dans le trou cette saison, personne ne sera là pour me relever mais j’espère qu’un jour le soleil se lèvera. J’essaye d’être positif et d’aider l’équipe comme je peux. Je suis champion de France, j’ai des regrets mais je suis content d’avoir aidé l’équipe. »