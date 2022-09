Pour l’un des chocs du championnat de France, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-1) grâce à un but de Lionel Messi. Les Rouge & Bleu restent invaincus depuis le début de la saison.

En conclusion de la 8e journée, la Ligue 1 offrait une belle affiche entre l’Olympique Lyonnais et le PSG au Groupama Stadium. Une rencontre qui promet très régulièrement du spectacle, surtout que les Lyonnais restaient sur une série de 8 victoires d’affilée à domicile, meilleure performance des cinq grands championnats européens avant le match. Et grâce à un but précoce de Lionel Messi (1-0, 5e), le club de la capitale occupe désormais seul la tête du championnat en profitant du faux pas de l’Olympique de Marseille (1-1 face au Stade Rennais). Cependant, les joueurs de Christophe Galtier ont manqué d’efficacité malgré de nombreuses occasions franches et sont surtout tombés sur un Anthony Lopes des grands soirs. Entré en cours de jeu afin de remplacer Marco Verratti blessé, Nordi Mukiele a pris place dans la défense à trois (Danilo a été replacé au milieu) et a fait une entrée satisfaisante dans un rôle qui correspond mieux à ses qualités.

« Pour la trêve, on peut partir la tête tranquille »

Si l’international français reconnaît la supériorité parisienne dans cette rencontre, il souligne quelques difficultés en raison de l’enchaînement des matches. « Oui, on s’est mis en difficulté. Il ne faut pas oublier qu’on a joué il y a trois jours en Champions League. Pour la suite, on verra. Mais on est très contents des trois points et du clean sheet qui était très important pour nous, puisqu’on ne l’avait pas réalisé mercredi (victoire 3-1 à Haïfa). On a été solides en défense, même si on a concédé quelques occasions, ce qui est normal, encore une fois, lorsque tu as joué trois jours avant un match pas facile. Mais là, pour la trêve, on peut partir la tête tranquille. Important de prendre seul la tête du championnat ? Oui, évidemment. Ce soir (dimanche), on est seul premiers, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Ce sera à nous de continuer comme ça après la trêve. »

En zone mixte, la recrue du PSG a notamment mis en avant le duo Neymar-Messi, dans des propos rapportés par Le Parisien. « Tout le monde connaît leurs qualités. Ils ont été très bons ce soir, même le trio (avec Mbappé). On a défendu tous ensemble et je pense que ça a été le plus important. Et le but qu’on a marqué était beau et rapide. Il nous a mis dans le bon chemin du match. J’aurais préféré qu’on en mette plus, mais prendre trois points, c’est le plus important », a déclaré le Français de 24 ans avant de faire un premier bilan de ce quart de saison 2022-2023 : « Le début de saison est bon. C’est sûr qu’il y a eu des matchs plus compliqués. Aujourd’hui, le plus important c’est qu’on essaye de maîtriser ce match. On a joué face à une équipe de Lyon qui à domicile n’est pas facile à jouer. Mais on a su se rendre le match moins compliqué. »