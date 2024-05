Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG lors de la défaite contre Toulouse, Nordi Mukiele a regretté ce revers pour la dernière de la saison au Parc des Princes et celle de Kylian Mbappé dans l’antre des Rouge & Bleu.

Peu utilisé cette saison par Luis Enrique, Nordi Mukiele était titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG contre Toulouse ce soir pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. L’international français n’a pas été à son aise lors de la défaite du PSG contre de vaillants toulousains (1-3). Présent en zone mixte après le match et les célébrations du 12e titre de champion de France de l’histoire du PSG, il est revenu sur la dernière de Kylian Mbappé au Parc des Princes avec le maillot Rouge & Bleu.

« Il a marqué pour sa dernière au Parc, c’est une très bonne chose pour lui »

« Kylian Mbappé a marqué pour sa dernière au Parc, on est très contents. On aurait aimé gagner ce match pour sa dernière au Parc des Princes après ces sept années qu’il a faites ici. Il a fait la prestation qu’il fallait faire, il a mis son but. Malheureusement ça n’a pas suffi puisqu’on a perdu mais on ne va pas retenir cette défaite. On a encore une finale de Coupe de France, avant ça on a Nice et Metz, lance le numéro 26 du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Nerveux? Non pas du tout, Kylian a joué comme il est, très détendu, il a fait le match qu’il fallait faire. Il n’avait pas de prétention par rapport à quoi que ce soit. Il a fait son match. Il a marqué pour sa dernière au Parc, c’est une très bonne chose pour lui. »

« L’absence d’hommage du PSG à Mbappé ? Ça ne me regarde pas »

Le latéral droit du PSG s’est ensuite agacé sur une question sur l’absence d’hommage du club pour son meilleur buteur (256 buts). « Écoutez, ça vous allez poser la question à une autre personne, moi je vais répondre à des questions qui sont en relation avec le football. Ça, ça ne me regarde pas. » Il s’est encore agacé après une question sur l’avenir du numéro 7 du PSG. « Son avenir ? Ce sont des questions qu’il faudra poser à quelqu’un d’autre. Je peux parler sur le foot, sur la finale de Coupe de France, sur les matches qui restent. »